La Cámpora, por intermedio de su filial de la ciudad de Buenos Aires, difundió a una convocatoria para realizar una vigilia este miércoles en Plaza Lavalle, frente al edificio de los Tribunales, teniendo en cuenta que el jueves se conocerán los fundamentos por los cuales la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Movilizada bajo dos consignas clara ("la proscripción al carajo" y "Cristina 2023"), La Cámpora difundió en Twitter un mensaje dirigido a los militantes del espacio, para apoyar a la titular del Senado, mientras el Tribunal Oral Número 2 dará a conocer los fundamentos de la sentencia emitida en el contexto de la causa Vialidad.

"La proscripción AL CARAJO", manifestaron en clave solidaria con Cristina Kirchner, cuya candidatura fue debatida recientemente en el marco de la mesa política organizada por el Frente de Todos a mediados de febrero.

"Cristina 2023", exigieron en la misma convocatoria frente a los Tribunales.

"En el marco de los fundamentos de la sentencia que se darán a conocer el 9/3, nos reunimos en Plaza Lavalle", expresó la organización en redes.

Sigue el operativo clamor por Cristina Kirchner

De igual modo, la agrupación Frente de Mujeres La Cámpora se sumó a la convocatoria y expresó que "cuidar a Cristina es defender la democracia y la ampliación de derechos. ¡Todas a las calles!".

En lo que respecta a la condena de Cristina Kirchner, tanto las defensas como la fiscalía comunicaron a la agencia Télam que el veredicto del TOF N°2 será apelado.

Tras la exposición de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gómez Uriburu y Andrés Basso, comenzará la etapa de las apelaciones, cuya presentación deberá ser realizada dentro de los 10 días hábiles desde la difusión de los fundamentos.

Declaraciones recientes de CFK contra el expresidente del Banco Central

En paralelo, este martes 7 de marzo la vicepresidenta se mostró "impresionada" con los dichos de Federico Sturzenegger sobre expropiación de C5N y sus hoteles.

“Me impresiona muchísimo, porque cuenta que en el año 2015 lo fue a ver un ministro privatizador que fue Dromi, porque le parecía que podían ganar las elecciones, y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N y después, dice textual, quitarle los hoteles a Cristina. Esto es intervenir en la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y saben que me impresionó? Que no fue algo que se escapó, alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, o un off, que se dicen barbaridades por ahí que después se niegan. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas…”, expresó irónicamente Cristina Kirchner.

