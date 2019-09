Alberto Fernández ataca la "demonización" de Juan Grabois: "Yo lo respeto y valoro mucho"

Alberto Fernández dijo que valora mucho al dirigente social Juan Grabois, que es víctima de una campaña de “demonización” y lo incluyó en un grupo de “gente valiosa” del kirchnerismo. El candidato presidencial por el Frente de Todos elogió al referente de la CTEP por dedicarse a “los que menos tienen”, aunque dijo que no está de acuerdo ni con la reforma agraria propuesta por Grabois ni por las protestas realizadas por militantes de su movimiento en centros comerciales.

“Yo tengo un gran respeto por Juan Grabois, porque él no habla de la pobreza como hablamos nosotros, él está metido en la pobreza”, dijo el candidato en una entrevista con Viviana Canosa (Canal 9). Grabois, agregó Fernández, “es alguien que realmente sufre y le duele la pobreza, y las Navidades las va a pasar con la gente de la calle y no se saca fotos para mostrar lo que está haciendo”. “Lo hace por convicción y me reclama que entienda la situación de esa gente”, dijo.

“A Grabois yo lo valoro mucho, no es nada de lo que dicen”, aseguró Fernández, quien agrega que se trata de “un hombre que ha dedicado su vida a ocuparse por los que menos tienen”. Asegura que el militante es “demonizado” aunque no comparte su visión sobre la expropiación de tierras: “No está en agenda esa tema”. Grabois “cree seriamente en la reforma agraria, pero igualmente no está hablando de la reforma agraria de un país comunista, sino la que hizo José Sarney [presidente de Brasil]”.

“Yo no comparto muchos de sus métodos ni de su léxico”, abundó Fernández. “Existe una forma de demonizar a Grabois que es muy injusta, porque no es un problema que él piense eso, problema es volver a establecer el discurso único”. Refiriéndose a las manifestaciones realizadas en shoppings, Fernández dijo que "se trató de gente desesperada que trata de llamar la atención y lo hacen del peor modo, generan angustia e intranquilidad”.

“Siento que ellos [los manifestantes] no son atendidos, yo puedo entender la desesperación, pero no el método”, dijo el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Al respecto de los enfrentamientos ocurridos en el centro porteño este miércoles, el candidato recordó que “la gente ha vivido momentos difíciles en 2001” y por esa razón pide “que no salgan a la calle, porque nunca se sabe si un loco no se excede y termina causándonos un dolor mayor”.

D.S.