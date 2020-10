Alberto F, Cristina y el peronismo festejaron el triunfo de Luis Arce: "La Patria Grande, Feliz"

El Frente de Todos festejó casi como un triunfo propio la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, que transformó a Luis Arce en nuevo presidente electo. Con mensajes de respaldo al derrocado exmandatario Evo Morales (cuyo partido se impuso en los comicios este domingo), el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, saludaron al candidato vencedor. Además, desde la Cancillería recordaron que "la Argentina no reconoció nunca a los golpistas transformados en gobierno de facto" de la saliente Jeanine Áñez.

"La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano. ¡Felicitaciones, Luis Arce!", escribió el jefe de Estado argentino en su cuenta de Twitter, junto a una foto con el postulante vencedor.

La victoria del @BOmereceMAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano.



¡Felicitaciones, @LuchoXBolivia! pic.twitter.com/jBt8YMyT2Z — Alberto Fernández (@alferdez) October 19, 2020

Por su parte, la vicepresidenta destacó el "gran triunfo popular" de Arce en los comicios en Bolivia y acompañando su mensaje con una foto con al ex presidente Evo Morales, asilado en Argentina tras el golpe de estado boliviano de noviembre pasado.

"Buen lunes para todos y todas. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz", enfatizó la ex mandataria.

Buen lunes para todos y todas. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz. pic.twitter.com/29PVIwbExp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 19, 2020

El Gobierno argentino "lamenta" las acusaciones de Jeanine Áñez ante la ONU

El asilo de Evo en Argentina fue destacado por el canciller Felipe Solá, que además cuestionó en duros términos a la presidenta de facto Áñez, quien renunció a su candidatura un mes antes de los comicios: "La Argentina no reconoció nunca a los golpistas transformados en gobierno de facto", escribió. Y agregó que "hace un año, la decisión de los presidentes" Alberto Fernández y el mexicano Andrés Manuel López Obrador "salvó la vida" de Morales. "Recordemos para valorar", completó el ministro de Relaciones Exteriores.

La Argentina no reconoció nunca a los golpistas transformados en gobierno de facto. Hace un año, la decisión de los presidentes @alferdez y @lopezobrador_ salvó la vida de @evoespueblo. Recordemos para valorar. — Felipe Solá (@felipe_sola) October 19, 2020

Por su parte, el sanjuanino José Luis Gioja expresó: ¡Felicidades a Lucho Arce y David Choquehuanca por el histórico triunfo! Ahora sí habrá justicia para el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. Un abrazo grandote también a Evo Morales y a la comunidad boliviana sanjuanina".

¡Felicidades a Lucho Arce y David Choquehuanca por el histórico triunfo! Ahora sí habrá justicia para el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.



Un abrazo grandote también a @evoespueblo y a la comunidad boliviana sanjuanina. pic.twitter.com/sHYLMgaOkS — José Luis Gioja (@joseluisgioja) October 19, 2020

Evo Morales: "Vamos a levantar a Bolivia"

"Siempre volvemos" y críticas a los medios

"Felicitaciones Luis Arce por la histórica elección, es un mensaje esperanzador para nuestra América Latina. El pueblo boliviano recuperó la democracia, reconoció la lucha de Evo Morales y eligió el camino de la soberanía y la dignidad", comentó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

"Y al final siempre volvemos. Felicitaciones al MAS, a Evo Morales y a todo el pueblo boliviano por esta enorme victoria democrática. A reconstruir", afirmó el senador Mariano Recalde. "Enorme triunfo de la democracia en Bolivia de la mano del MAS-IPSP. Fuerza Evo Morales, felicitaciones Luis Arce. ¡Viva la Patria Grande!", comentó la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez.

Felicitaciones @LuchoXBolivia por la histórica elección, es un mensaje esperanzador para nuestra América Latina.



El pueblo boliviano recuperó la democracia, reconoció la lucha de @evoespueblo y eligió el camino de la soberanía y la dignidad. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) October 19, 2020

Como no podía ser de otra forma, hubo espacio para las críticas a los medios. Tras el resultado favorable al MAS, Luana Volnovich compartió una captura de una nota de Clarín en la que se aseguraba que el rival de Arce, Carlos Mesa, ganaría en una eventual segunda vuelta, que finalmente no ocurrió. "No darás falso testimonio ni mentiras", escribió la directora de PAMI.

No darás falso testimonio ni mentiras.... pic.twitter.com/h1H0acSnCK — Luana Volnovich (@luanavolnovich) October 19, 2020

FF