Custodia presidencial: Alberto Fernández acusó a Patricia Bullrich de estar detrás de una "operación de prensa"

El expresidente Alberto Fernández criticó vía X (ex Twitter) a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la polémica por el decreto sobre la custodia presidencial en el exterior del país. "La copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales. Los decretos deben ser rubricados por el Presidente de la Nación", dijo respecto de la fallida derogación de la normativa.

"En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mí y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un expresidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior", escribió.

Y agregó: "Para mi sorpresa, el tweet ha sido borrado de la cuenta de la Ministra de Seguridad y la copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales".

El tweet que borró Patricia Bullrich.

En su publicación, Fernández sostuvo que "fue el inicio de una 'operación de prensa' acordada inicialmente con un medio (que cuenta con los servicios periodísticos del señor Diego Cabot) al que se sumaron otros que solo repitieron la supuesta información".

"El decreto 735/23 que yo suscribí, solo puso la dependencia funcional del servicio de custodias de los expresidentes y vicepresidentes en la Órbita de la Casa Militar y la Secretaria General, organismos que siempre tuvieron la función de custodia del Presidente en ejercicio", aclaró. El presidente también sostuvo que tomó la decisión, ya que "es público y notorio que la ministra de seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado".

Para Fernández no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los exmandatarios opositores. "Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo", afirmó.

Y defendió su decisión una vez más al escribir que "no alteró en absoluto el régimen de custodias otorgados para presidentes y expresidentes y sus familiares directos, que cuenta con décadas de vigencia".

Fernández suspendió su viaje a España

En la misma publicación, el expresidente también habló de su viaje a España. Afirmó que "no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país" y que sólo busca "lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas en España".

Después de esa introducción, dijo que lo suspendió. "Tan solo la duda que puede haber sembrado la operación periodística fundada en un twit que fue borrado de las redes, me determina a suspender las actividades que tenía previstas. Un viaje y una conferencia no cambian mi vida", afirmó.

Fernández sostuvo que el viaje "estaba motivado por la invitación a participar en un seminario en Turín" que organizaron los presidentes de Francia e Italia. "No he reclamado ningún trato especial con la custodia. La misma me fue dada directamente por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años", insistió.

"No dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan", expresó. Y agregó que por esas normas "es que el expresidente Mauricio Macri contó en muchas ocasiones con el servicio de custodia (a mi juicio con razón) viajando a los más variados lugares del mundo algo que podría entenderse si se tienen en cuenta las funciones que asumió en la FIFA".

