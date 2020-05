Alberto Fernández pide "paciencia" y este sábado extiende la cuarentena hasta junio

Alberto Fernández define por estas horas el futuro de la cuarentena. Tras pedir "paciencia" en su visita al norte del país, el presidente se reunirá este viernes 22 de mayo en Olivos con el comité de expertos para analizar el avance del coronavirus en Argentina. Más tarde, y con la prórroga de la negociación de la deuda de fondo, dialogará con los gobernadores, que en la nueva fase decidirán sobre las actividades permitidas en sus distritos. Por último, este sábado 23 realizará el anuncio de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta principios de junio, por lo que la medida acumulará al menos 80 días de duración. La mala noticia será para el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde no habrá grandes cambios y se endurecerán algunas restricciones.

Después de visitar Santiago del Estero y Tucumán, el jefe de Estado pasó la noche en la localidad tucumana de Tafí Viejo, de donde partió a las 9.30 rumbo a Buenos Aires. Junto a él viajaron los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Obras Públicas, Martín Gill. A las 15, en la Residencia Presidencial de Olivos, recibirá a los médicos infectólogos y epidemiólogos que integran el comité de expertos para analizar los pasos a seguir. Después dialogará con los gobernadores por videoconferencia, como suele hacer antes de cada anuncio. El mensaje televisivo sobre la cuarentena tendrá lugar el sábado, también en Olivos, en un horario a determinar: en ocasiones anteriores se citó a la prensa en horas de la tarde, pero la emisión suele concretarse pasadas las 20.

Los 60 días de cuarentena en 60 fotos: escenas de una Argentina inaudita

El foco de la cuarentena seguirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia, en particular el conurbano. Ambos distritos acumulan la amplia mayoría de los nuevos contagios, que se dispararon a una cifra récord de 648 en las últimas 24 horas, mientras que las provincias solo registran casos aislados (salvo excepciones como Chaco). Por eso, en AMBA no se esperan mayores flexibilizaciones y se reforzarán los controles. Con Fernández de viaje, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se reunió este jueves en Casa Rosada con ministros porteños y bonaerenses para acordar las nuevas reestricciones. El foco estuvo en el aumento de circulación en el transporte público desde la última flexibilización.

Una de las novedades es que solo el "personal esencial" podrá viajar en el transporte público interjurisdiccional, es decir el que une la Capital con el conurbano. Es una medida salomónica ante el reclamo de los intendentes que pedían "aislar" a la Ciudad de Buenos Aires, en una ruptura de la tregua entre el oficialismo y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, precipitada por los pases de factura sobre los contagios en las villas. Queda en carpeta, por el momento, la medida de restringir el uso de la tarjeta SUBE, que acumuló rechazos opositores.

"Armémonos de paciencia, la cuarentena no puede ser un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio cuidar nuestra salud", planteó el presidente desde Tucumán, junto al gobernador Juan Manzur, en su primera visita al interior del país desde el inicio del aislamiento el 20 de marzo pasado. Fernández recalcó allí que, en la nueva etapa, "queda en cada gobernador qué actividad se abre y cuál no".

Coronaviurs: "Argentina podría usar el método de Weizmann para salir de la cuarentena"

"Estoy contento porque los gobernadores han actuado con responsabilidad. No todos tienen la misma suerte, porque donde más gente vive, en la Ciudad y la Provincia, el problema es más agudo, pero lo importante es que todos estamos trabajando juntos", resaltó el jefe de Estado. Y volvió a referirse al AMBA: "No vamos a hacer nada que no debamos hacer. En mi querida ciudad de Buenos Aires, por más que a los porteños no les guste, hablo de la salud de todos", dijo.

Además de las presiones empresarias, el líder del Frente de Todos volvió a cruzarse esta semana con dirigentes opositores que reclaman el fin del aislamiento. El último de ellos fue el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo: "Va a quedar muy claro cuando empiecen a verse los resultados económicos de esta pandemia. El 20 de marzo se cerró y se apagó la economía", lanzó. La respuesta de Fernández no se demoró: "No le presto mucha atención a alguien que hace política en la pandemia. Me parece que yo estaría preocupado por la deuda y la situación económica que tiene Mendoza, que le ha exigido al actual gobernador pedir tanta ayuda al gobierno nacional", retrucó.

"Hay dos tipos de oposición: los que gobiernan, con ellos me estoy entiendo muy bien porque conocen los problemas que tenemos; y los otros que escriben en Twitter y hacen declaraciones, Cornejo no gobierna", concluyó el mandatario, apuntando una vez más a la interna de Juntos por el Cambio.

