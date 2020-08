Alberto Fernández sobre la "venganza" judicial: "No lo voy a hacer porque la vi sufrir a Cristina"

En un día de celebración para el Gobierno por lograr finalmente un acuerdo por la deuda con los acreedores externos, el presidente Alberto Fernández también hizo referencia al proyecto de ley de reforma judicial que sigue generando polémica. El mandatario aseguró que no busca una "venganza" contra el macrismo porque la vio "sufrir a Cristina" Kirchner.

El Presidente negó que vaya a impulsar una "venganza" judicial contra el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de Juntos por el Cambio. "No lo voy a hacer porque la vi sufrir a Cristina (Fernández de Kirchner). Solo pido a la justicia que haga justicia y no voy a levantar un teléfono para hablar con un juez", enfatizó.

Alberto Fernández: "Con la reforma se benefician todos los funcionarios del gobierno que se fueron"

"Todos sabemos que el funcionamiento de la justicia federal es un problema muy grave estructural. Llevo años escuchando a todos, incluyendo a los que hoy dicen lo contrario, que la justicia federal es una justicia pendular que actúa de acuerdo al clima político de turno. Si eso fuera cierto y Alberto Fernández quisiera venganza, hubiera dejado las cosas como están y hubiera llamado a los jueces diciéndoles que disparen para el otro lado, no es lo que quiero", comentó entrevistado por Gustavo Sylvestre en C5N.

En ese sentido, el mandatario sentenció: "Con la reforma que hemos hecho se benefician todos los funcionarios del gobierno que se fueron. Porque el presidente hizo una reforma en la justicia federal donde dijo nunca más hagan lo que hicieron, nunca más dicten prisiones indebidas, nunca más persigan a alguien".

Por otro lado, Fernández apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, procesado por asociación ilícita por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla acusado por extorsión en la que también está involucrado el falso abogado-espía, Marcelo D'Alessio. "Me preocupa que un fiscal procesado siga siendo fiscal. Hay como una doble vara, eso me preocupa", dijo.

Alberto Fernández sobre Stornelli: "Me preocupa que un fiscal procesado siga siendo fiscal"

El presidente también habló sobre la polémica con la Corte Suprema de Justicia: "No me estoy peleando con la Corte, no tengo ningún problema con la Corte". De todas maneras, puso como ejemplo que "el 85%" de las resoluciones de la Corte Suprema están vinculadas con rechazos a recursos que llegan al máximo tribunal.

"La situación ha hecho que hoy en día la discrecionalidad de la Corte sea muy alta para decidir en qué caso interviene, son cosas que tenemos que revisar. No estoy hablando mal de ningún juez. Aún los jueces que nombró Macri son jueces probos con antecedentes académicos", concluyó.

EuDr / DS