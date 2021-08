Alberto Fernández sobre las visitas a Olivos: "Se convirtió en una historieta y me duele"

El presidente Alberto Fernández se pronunció una vez más respecto de la información divulgada sobre las visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta y opinó que se armó "toda una historia" a la vez que confesó que "le dolió" lo ocurrido.

"La verdad es que yo me cansé de ver gente porque yo soy el Presidente de la República Argentina. Mi tarea es conocer de primera mano lo que pasa. Se convirtió en una historieta y me duele", sostuvo Fernández en Caja Negra (Filo News).

Las declaraciones del presidente se producen luego de que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), compartiera una foto en redes sociales del supuesto cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

La presunta celebración habría tenido lugar el 14 de julio de de 2020 en la Quinta de Olivos mientras regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país. La imagen muestra a los presentes sin barbijo ni respeto por la distancia social.

"Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía gente a Olivos. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante (Sofía Pacchi) era una persona que trabajaba con Fabiola (Yañez) cambiaron de parecer", sostuvo el presidente.

Dando por concluido su abordaje sobre el tópico, Fernández volvió a rechazar las acusaciones por las presuntas reuniones sociales, resaltó que "está absolutamente exagerado" y que los encuentros fueron por motivos de trabajo.

Alberto Fernández habló del "dolor" que sintió al pelearse con Cristina: "Jamás la voy a defraudar"

Alberto Fernández: "La inflación es producto de una conciencia empresarial muy perversa"

Tras realizar una última broma sobre lo ocurrido, destacando que "en Olivos no cambió ni la cortina" y que siente que vive "en un museo", procedió a hablar respecto de la situación económica de la Argentina y el problema de la inflación.

Insistió en que "la inflación es un problema muy serio", y lo atribuyó a "una conciencia empresarial muy perversa" que siempre intenta "sacar ventaja". "Esa es una desgracia como Argentina porque allí la solidaridad empresaria no existe", agregó.

En materia de político internacional, y poniendo el foco en Estados Unidos, admitió que los años de Donald Trump como presidente fueron "muy dañinos para la región". En relación a ello, apuntó a ese país por el bloqueo a Cuba y Venezuela.

"No es posible que los pueblos en medio de una pandemia no puedan acceder a los insumos para atender a la salud de la gente", reflexionó y concluyó: "Cuando hubo violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela lo he cuestionado".

JFG / ED