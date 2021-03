Alberto Fernández recorre el conurbano antes de tomarle juramento a Martín Soria

El presidente Alberto Fernández tiene una agenda cargada para este lunes 29 de marzo. Después de un raid mediático el fin de semana, el jefe de Estado encabezará un acto en el conurbano bonaerense y luego liderará la jura de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia, en medio de la escalada de las denuncias de lawfare contra la "mesa judicial" del macrismo.

En una visita inicialmente programada para las 11.30, Alberto Fernández visitará el partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Allí, el Jefe de Estado recorrerá este la refinería de la empresa Raízen, donde mantendrá una reunión de trabajo con las autoridades de la empresa Raízen y se procederá a la inauguración de una planta de propelentes.

Avellaneda es el municipio de Jorge Ferraresi, que mantiene el control del distrito pese a haber asumido como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Esa gestión se vio envuelta en un escándalo en las últimas semanas por la vacunación de una joven de 18 años que fue luego despedida, en medio de las réplicas por el escándalo de los Vacunados VIP a nivel nacional.

El próximo ministro de Justicia, Martín Soria, junto a Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Qué cambiará de verdad con la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia

Asume Martín Soria en el Ministerio de Justicia: acto de campaña y lawfare

A las 15, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, Alberto Fernández le tomará juramento como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Martín Soria. El acto tendrá lugar luego de que este sábado la Cámara de Diputados le aceptó la renuncia a la banca que ocupaba el patagónico desde el 10 de diciembre de 2019, requisito necesario para que pudiera jurar como nuevo integrante del Gabinete.

El acto funcionará como una previa informal a la campaña electoral por las legislativas de 2021. Soria fue designado en el cargo en parte por su tenaz denuncia del "lawfare" impulsado por la Mesa Judicial que, según el oficialismo, impulsaba el entonces presidente Mauricio Macri, quien también tuvo alta exposición en las últimas semanas.

Esa línea argumental, que coincide con el discurso que viene agitando la vicepresidenta Cristina Kirchner en diversos actos y presentaciones judiciales, será uno de los ejes de la campaña oficialista. El tema se impulsó con la denuncia penal contra Macri y sus exfuncionarios por el acuerdo firmado con el FMI en 2018 y apunta a cubrir los flancos libres más allá de los dos temas principales de la disputa electoral: la recuperación económica y la vacunación contra el coronavirus.

El propio Fernández se refirió al tema del lawfare en la entrevista que brindó este fin de semana a Horacio Verbitsky tras el escándalo del Vacunatorio VIP. El jefe de Estado contó que, durante el macrismo, el juez Julián Ercolini le admitió que no existía delito contra la entonces procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la denuncia por la supuesta compra irregular de un edificio para el Ministerio Público Fiscal.

"Lo fui a ver a Ercolini, que había sido mi alumno y le dije lo que me parecía. Que no había delito. Y Ercolini se agarró la cabeza y me dijo: ‘sí, pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla’", contó el jefe de Estado en el reportaje.

"Nosotros no queremos una mesa judicial, como ahora reconoce Macri que tuvo. Queremos que la justicia enmiende con fallos los errores groseros que tuvieron en los 4 años de Macri", completó Fernández.

RI/FF