Alberto místico: “Se emociona cada vez que le hablamos de Dios”

por Federico Águila

Cada vez que puede, Alberto Fernández muestra su costado religioso. Lo hizo frente al Papa Francisco en el Vaticano, pero también desde que asumió manifestó en forma abierta su afinidad no solo con la iglesia católica, sino también con otros credos. El Presidente, que se manifestó públicamente como “católico no practicante”, recibió ayer en la Quinta de Olivos a referentes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), que agrupa a más de doce mil templos de todo el país. El presidente de la entidad, el pastor Rubén Proietti, contó detalles del encuentro y reveló que vivieron junto a Fernández “momentos muy emotivos”.

“Cada vez que le hablamos de Dios, el hombre se emociona. Estoy siendo objetivo, no me vengan a decir que estoy con Alberto ni nada por el estilo”, se atajó el pastor titular de Aciera. Y recordó la reunión que mantuvieron el 30 de marzo pasado representantes evangélicos y de otras iglesias y organizaciones sociales con el Presidente en el marco de Seamos Uno, la red que asiste con alimentos a los más vulnerables en el marco de la pandemia de coronavirus. Quien llevó adelante ese día la oración fue el cura jesuita Rodrigo Zarazaga, presidente del Centro de Investigación y Acción Social. “Pidió extender sus manos hacia el Presidente, y cuando Fernández extendió su mano, Zarazaga le dijo que él no debía hacerlo ya que era el destinatario de la oración. Ese día, Alberto también se emocionó muchísimo”, señaló el pastor Proietti.

El otro momento “emotivo” que destacaron los pastores en la reunión de ayer en el Olivos, se vivió “cuando en la conversación salió el tema de Dios”. Así lo reconstruyó el pastor Proietti: “Le dije que ayer era 21 de abril y siempre le recomendamos a la gente que lea el libro de los Proverbios, que está en el Antiguo Testamento; el libro escrito por Salomón tiene 31 capítulos y se puede leer un proverbio por día. Le dije al Presidente que el versículo 1 del proverbio 21 habla que el corazón del rey está en las manos de Dios y que las corrientes de las aguas él las inclina hacia donde quiere. Y le dije que si se deja guiar por la sabiduría de Dios, de esta crisis terrible vamos a salir fortalecidos, él va a salir victorioso. Pero le aclaré que todavía no entramos en lo peor de la guerra. Por eso tenemos que depender de Dios. Nadie sabe cuándo termina ni cómo sigue esto. Ahí el hombre se emocionó otra vez”.

Sobre el final, el pastor Osvaldo Carnival, de Relaciones Externas de Aiera, le citó: “Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo.” De la reunión de ayer también participaron los pastores Christian Hooft, Bernardo Affranchino (Adrogué) y Miguel Pereda (La Matanza). Junto a Fernández estuvieron el Secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y Julio Vitobello, Secretario General de la Presidencia.

Los referentes de la iglesia evangélica visitaron al primer mandatario en el marco del proyecto "Seamos Uno", del que participan diversas organizaciones como Cáritas y Amia, entre otras, que se encarga de recolectar a través de donaciones y distribuir alimentos y productos de higiene en los barrios más necesitados del país.Más temprano, el Presidente había recibido a representantes de la Iglesia Evangélica Metodista.