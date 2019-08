Alberto reclama alineamiento detrás de su protagonismo

por Rosario Ayerdi

“En 2015 se perdió por la política y en 2019 se ganó por la política”, evalúan en las oficinas de la calle México de Capital Federal, en donde funciona el búnker de campaña de Alberto Fernández. Más allá de la crisis económica, este equipo asegura que fue el orden que logró el candidato presidencial de todos los dirigentes lo que los hizo llegar al 47% de los votos. Ahora empieza otro desafío: que la amplia ventaja no envalentone a los propios, que sus candidatos no agiten el ambiente y que ninguno se desmarque de la estrategia creyendo que la elección ya está ganada.

Por eso, el candidato a presidente del Frente de Todos dedicó esta semana y dedicará los próximos dos meses a contener con microrreuniones a los diferentes espacios que integran la alianza. Además, hasta que la economía no se estabilice, los candidatos recibieron un nuevo mandato: el único protagonista es Alberto. Solo él y el economista que él designe serán las voces que deben escucharse.

A pesar de que habla de economía con Axel Kicillof, las recomendaciones que el ex ministro le dio en las últimas horas no se hicieron públicas. El candidato a gobernador esquivará las definiciones sobre la crisis económica y la fuerte devaluación de la última semana. “No podemos tener voces contrapuestas y no puede haber ninguna declaración que movilice aún más las finanzas. Cualquier frase hoy puede hacernos culpables de la crisis. Incluso ahora más que en la campaña de las PASO, debe haber mucha prudencia y, en lo posible, silencio”, dicen en el equipo de Fernández.

Le pidieron también silencio a Sergio Massa, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Los 15 puntos de diferencia con la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio envalentonaron al tigrense, que repitió en la última semana que él le aportó 11 puntos extras a la boleta de Fernández y Cristina Kirchner. En las oficinas del candidato presidencial lo contienen aunque difieren en su análisis. Pero no es momento para generar cortocircuitos.

“Alberto riega todos los días el vínculo con Massa, con La Cámpora, con los gobernadores, intendentes, con los sindicalistas y con cada uno de los sectores que estamos adentro”, reconoce uno de los gobernadores más cercanos al candidato presidencial. Y grafica: “La estrategia es la de la pelota al pie, haciendo pases cortos y sin nadie que busque hacer el gol del año. Nadie puede salirse de ese juego”.

Por eso, además de analizar los resultados del domingo, armar la nueva agenda de campaña, que comenzará la semana próxima a pesar de que la pelea oficial se inicia el 7 de septiembre, y preparar nuevos ejes discursivos, Fernández se ocupa no solo de moderar a los extremos, sino también de que no haya sectores que se sientan atacados. “Acá no puede haber una Cristina enojada porque se dice que con este porcentaje Alberto se va a cortar solo, no puede haber dirigentes que sientan que se quedan afuera si se empieza a hablar de un posible gabinete, de eso se tratan las microrreuniones que tuvo Alberto esta semana y que tendrá todos los días. De que nadie se desbande”, cuenta uno de los hombres que más escucha el ex jefe de Gabinete.