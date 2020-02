Alberto se llevó el apoyo de Francisco por la deuda

por Rosario Ayerdi

Al salir del Vaticano, Alberto Fernández destacó los 44 minutos que le dedicó el papa Francisco y la hora y media que compartió con el secretario de Estado Pietro Parolin. El tiempo que el pontífice les dedica a los presidentes se volvió una métrica que da cuenta del éxito o no de los encuentros, y en la comitiva no tardó en llegar la comparación: “Nada mal para los 22 minutos que tuvo Mauricio Macri en su primera visita”. Al finalizar la reunión, Fernández resaltó la ayuda que debió solicitarle al Papa ante la negociación por la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la buena sintonía entre ambos durante la primera conversación que tuvieron los dos como jefes de Estado.

Ambos decidieron dejar afuera de la charla la legalización del aborto, pero el contrapunto llegó más tarde, cuando Fernández ratificó en Roma el envío del proyecto ante la prensa y Parolin no dejó pasar el tema en su encuentro con el Presidente.

Ante el pedido de auxilio “en el tema de la deuda” que Fernández detalló, aseguró: “Estoy seguro de que va a hacer lo que pueda hacer para ayudarnos”. “El Papa ya nos está ayudando mucho, pero no necesariamente tiene que estar mostrando lo que ayuda. Yo valoro mucho su ayuda porque es un argentino preocupado por su patria”, dijo el Presidente sobre la posición de Jorge Bergoglio por la situación social y económica del país.

Fernández también contó que le pidió al Papa que la semana próxima reciba a su ministro de Economía, Martín Guzmán, quien participará de un seminario en la Santa Sede. Francisco conoce a Guzmán desde hace varios años, cuando asesoraba al Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. El funcionario vio al Papa en agosto del año pasado, cuando aún no se imaginaba que llegaría al Ministerio de Economía, pero Fernández quiere repetir esa foto como una muestra más de respaldo en plena negociación con el FMI.

El Presidente quería que el encuentro con el Papa fuera el motivo de su primer viaje, pero después de una charla con la vicepresidenta Cristina Kirchner cambió el rumbo y visitó Israel. Para la coordinación de su agenda en Europa, pidió que los encuentros con el resto de los mandatarios sean posteriores al encuentro con Francisco, al que dijo que debían darle mayor trascendencia. El Papa fue al primero que le habló de la renegociación de la deuda que debe encarar, pero no al único, ya que la agenda –que continuó con el primer ministro y con el presidente de Italia y seguirá el lunes en Alemania con la canciller Angela Merkel– tiene como objetivo primordial conseguir el apoyo ante la reestructuración. En la cena, después de un largo día en Roma, Fernández contó que Guzmán viajará para participar del encuentro con Merkel.

Ante el Papa, el mandatario hizo un repaso del Plan contra el Hambre y el resultado que está dando la distribución de la tarjeta alimentaria, algo que Francisco también tenía en agenda, ya que después del Presidente recibía al obispo de Quilmes y titular de Cáritas, Carlos Tissera. Este representante de la Iglesia en la mesa que elabora el Plan también pudo cruzar un saludo con Fernández en la Santa Sede, cuando el obispo aguardaba para ingresar. “Comparte el diagnóstico sobre pobreza. No es que se me ocurrió decir que hay un 40% de pobres. No se puede negar esa realidad”, dijo Fernández sobre la charla.

El mandatario argentino le llevó los saludos de Cristina Kirchner, a quien el Papa vio por última vez en Cuba en octubre de 2015, y también le pidió que se reúna con ex presidente brasileño Lula da Silva. Según el propio Fernánder, Bergoglio le dijo que transmitiera el mensaje de que lo recibirá.

No hubo definiciones sobre una visita del pontífice a la Argentina. “Sabe que siempre lo invito. Siempre quiero que vaya, pero no quiero que se sienta presionado ni sienta ninguna imposición de mi parte”, confió el Presidente. Y agregó: “Me dijo que valoraba mucho el esfuerzo que estaba haciendo por unificar a la Argentina y que lo siga haciendo”.

Sin embargo, para la Iglesia la grieta sigue estando viva, sobre todo en la discusión por el aborto legal, tema que el propio Fernández podría impulsar en la asamblea legislativa del 1º de marzo, por lo que la visita de Francisco a su país seguiría sin tener una fecha cierta.

El aborto se coló en la visita y generó contrapuntos

“¿Si hablamos de aborto? No. Hablamos mucho de la pobreza”, dijo Fernández al finalizar el encuentro con el Papa. Ante la insistencia de la prensa sobre la presentación del proyecto, agregó: “Voy a cumplir con mi palabra. Pero mi palabra no es volver a abrir una brecha entre pañuelos verdes y celestes. Mi palabra es darle la posibilidad a la mujer de que, si quiere abortar, pueda hacerlo legalmente. Y ayudar a los que quieran tener a sus hijos a que los puedan tener. Es todo. Y ese va a ser mi trabajo”.

Aunque durante los 44 minutos con Francisco en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico ambos esquivaron el tema, la polémica se coló al finalizar la visita con estas declaraciones y en el encuentro que tuvo con el secretario de Estado, Pietro Parolin. El Vaticano decidió marcar su posición, que se conoció en un comunicado: “Durante las cordiales conversaciones” con Fernández, se incluyó “la protección de la vida desde su concepción”, se informó. Sin especificar que el tema había sido tocado con Parolin y no con el Papa, uno de los hombres de la comitiva pidió que se aclare que no había sido parte de la charla entre los jefes de Estado. Por eso, se emitió otro comunicado: “No todos los temas citados en el comunicado de prensa sobre la audiencia con el presidente de la República Argentina han sido afrontados en todas las conversaciones: algunos han sido examinados en el curso del encuentro con la Secretaría de Estado”.