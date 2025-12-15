Tras la asunción de Sergio "Tronco" Figliuolo como diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), el ahora legislador vendió su participación en el canal de streaming Neura a los tres socios originales, por lo que Alejandro Fantino, su abogado Agustín Rodríguez y el productor Leonardo Torres aumentaron sus acciones.

El diputado tomó la decisión de vender su participación accionaria en Neura dado que la normativa vigente prohíbe que los diputados sean dueños de medios de comunicación. Durante la campaña para las últimas elecciones, este mismo había anticipado que vendería sus acciones en el canal de streaming en caso de resultar electo.

Neura es un canal de streaming de actualidad política y económica que fue creado en agosto de 2022 por Fantino, Figliuolo, Rodríguez y Torres, cada uno de ellos con un 25% de las acciones. En sus inicios las transmisiones se realizaban desde un departamento y luego se trasladaron a un edificio en Palermo.

Multiverso Fantino no tardó en volverse en programa principal del canal, en el cual el reconocido periodista logró obtener entrevistas exclusivas con importantes figuras de la política, incluyendo al presidente Javier Milei, quien le dio la primera nota tras ser electo como mandatario en 2023 y donde el libertario le llevó de regalo al conductor el discurso de la victoria.

El programa del ahora legislador, Sanduber News, es otro de los segmentos fuertes del canal, el cual es reconocido dado que sus fragmentos no tardan en viralizarle en redes sociales (aunque ahora dejó de emitirse), al igual que El Troncal de las Mascotas, donde el año pasado Milei mostró en cámara a sus perros Conan y Thor.

Neura volvió a estar en el centro de atención recientemente cuando recordaron que Fantino salió a explicar el vínculo de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el canal de streaming, aún cuando no se preveía que este quedaría involucrado en la investigación judicial por presunto lavado de dinero.

"Funcionó Toviggino como el Estado, ayudándome a que nazca Neura, porque la verdad es que si no, no hubiera podido. El Estado diciéndote 'dale para adelante'. Pero después no estuvo en un asistencialismo...No me convirtió en su esclavo, ¿me entendés lo que te quiero decir?", explicó hace aproximadamente dos meses.

Fantino no dudó en reconocerse como amigo de Toviggino y profundizó: "Cuando corté cadena, porque no podía más, al punto que me corté el talón de aquiles, estaba quemado, angustiado. Toviggino, con el cual tenía una relación y la sigo teniendo, es mi amigo, me ayuda a que nazca Neura".

