Almuerzos con la mira en la Provincia: asado entre Ritondo y Monzó; Larreta con Vidal y los intendentes

Dos almuerzos concomitantes. Y ambos con el foco en el armado político de la Provincia de Buenos Aires, el epicentro del poder del Frente de Todos. En ese marco, dos encuentros de relevancia para el futuro de la oposición en territorio bonaerense, según pudo confirmar PERFIL, tuvieron como objetivo la discusión y el avance en lo que será la estrategia electoral de 2021 y, en especial, para el 2023. La Provincia, y en particular la tercera sección electoral – en el sur del conurbano – fueron la pieza que desequilibró la elección del año pasado y donde Mauricio Macri perdió claramente ante Alberto Fernández en las nacionales, pero también fue donde María Eugenia Vidal no pudo con Axel Kicillof.

Almuerzo 1

Uno de los dos almuerzos se dio en el último piso de un edificio de oficinas en pleno centro porteño fue el lugar elegido. Allí, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, invitó a almorzar a Emilio Monzó, uno de los referentes de la oposición bonaerense.

Ritondo y Monzó venían de varias reuniones a solas y, de hecho, en la Cámara Baja los diputados que se referencian con Monzó tienen buena sintonía con Ritondo. De hecho, uno de ellos, Sebastián García de Luca, ex viceministro político del Interior entre 2015 y 2019, fue uno de los comensales principales.

En ese marco, se vio la buena sintonía entre ambos comensales. Monzó cree que es clave avanzar con los referentes territoriales y planteó la idea – compartida por Ritondo – que tiene que ser candidato “el que mejor esté” y que la unidad era clave.

Incluso, dijo que se había descuidado las relaciones personales (en relación a que hoy recompuso su vínculo con Vidal) y que era momento de avanzar juntos. “Basta de los que no conocen el territorio, de ministros que no dan la cara”, agregó el ex titular de la Cámara Baja, quien ponderó el asado y aseguró que no habrá PASO el año que viene. Por su lado, Ritondo validó el planteo y expresó que había que “construir con el territorio”. “Es momento de abrir las puertas y ser más amplios de lo que fuimos”, concluyó el jefe del bloque del PRO.

El asado, entre bife, achuras y chorizos, tuvo también a Nicolás Massot (director del Banco Ciudad y con futuro electoral) y al ex diputado provincial, Marcelo Daletto (quien se cuidó de no abusar de la carne).

También estuvo el diputado provincial vidalista, Alex Campbell, quien sumó a los ex candidatos a intendentes Gastón Di Castelnuovo, de Ituzaingó, Ezequiel Pazos, de José C. Paz (quien venía de una actividad en su distrito con Ritondo y el doctor Carlos Kambourian), Guido Giana, de Presidente Perón (la cara visible de la lucha contra la toma de Guernica), entre otros. También hubo referentes opositores de Merlo, Zárate, Salto y Avellaneda. A ellos también se sumaron dos jugadores fuertes del PRO: Martiniano Molina, el ex intendente de Quilmes, y el vidalista de pura cepa,Santiago López Medrano, de San Martín y ex ministro de Desarrollo Social bonaerense.

Faltaron, con aviso, los diputados provinciales Matías Ranzini (ritondista histórico y quien prestó sus oficinas para el asado) y Fernando Rovello, amigo personal de Daniel Angelici.



Almuerzo 2

Paralelamente, en la sede del Gobierno porteño, en Parque Patricios, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, recibieron a Jorge Macri (Vicente López) y a Néstor Grindetti (Lanús) para avanzar con el plan “larretista” en la Provincia de Buenos Aires.

Alli, entre alcauciles de entrada, carne con papas y frutas de postre, se reunieron con el objetivo de ver los avances en la primera y en la tercera sección electoral del CRM, el sistema de administración que utilizan los funcionarios larretistas. CRM es Customer Relationship Managment y les sirve para monitorear cómo vienen desde las afiliaciones hasta el trabajo de referentes, pasando por la geolocalización de los votantes de 2019 para poder enviar mensajes directos e indirectos de manera segmentada.

De ello se ocupan el “Golden boy” vidalista, Emmanuel Ferrario, y el secretario de Comunicación porteño, Federico Di Benedetto, quien tiene a su cargo la ejecución de la estrategia.

A ellos se sumaron la concejal de Vicente López, Soledad Martínez, y el diputado provincial, Adrián Urreli. También, aunque estuvo prácticamente en silencio, Eduardo Macchiavelli, secretario General del PRO, quien pasa momentos de zozobra con un sector de la dirigencia opositora.

Este es el segundo almuerzo que se da para analizar datos y estadísticas de la estrategia bonaerense. La primera, anticipada por PERFIL, había ocurrido hace varias semanas atrás.