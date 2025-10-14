Un militante libertario identificado posteriormente como el abogado Juan Gil le pegó en la cabeza a una jubilada que estaba protestando contra el Gobierno en las calles de Quilmes. El hombre le gritó "Andate a Cuba, hija de puta". Ocurrió durante un acto de campaña de Diego Santilli, el nuevo primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires después de la renuncia de José Luis Espert motivada por el narcoescándalo.
La agresión fue filmada en un video y difundida por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un posteo en la red social X. "La que te faltaba Diego Santilli, de pegarle a una jubilada no se vuelve", tuiteó.
Según se ve en el video, el hombre estaba insultando a manifestantes a mansalva, al grito de "Andate a Venezuela, pelotudo", y "¨¡Zurdo! ¡Zurdo!", mientras lo sujetaban para que no pegara. En un momento, logró soltar una mano y golpeó en la cabeza a una mujer. Luego se supo que es jubilada y se llama Mabel.
El relato de Mayra Mendoza sobre la agresión de Juan Gil
"El intento de primer candidato, hoy libertario, Diego Santilli, se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como Javier Milei, José Luis Espert y toda esa lacra de regalados del PRO a LLA", contextualizó Mendoza en su posteo, publicado en la noche de este lunes.
LLA en campaña: el primer spot de Santilli y el mismo guion para todos los candidatos
Luego fue al punto: "Resulta que uno de ellos, el abogado Juan Gil, salió del bar, cruzó la calle y al grito de 'zurda, te voy a cagar a trompadas' fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video puede verse la trompada que sufrió", enfatizó. "Ella se llama Mabel y está siendo atendida en el dispensario municipal".
Finalmente, Mendoza responsabilizó a los dirigentes de La Libertad Avanza por la violencia. "Ayer en un X les preguntaba, ¿hasta dónde piensan llegar con este odio y enfrentando a nuestra comunidad? ¡Ustedes tienen responsabilidad de gobierno! ¡Tienen que dar resultados positivos para la gente! Tienen que responder sobre sus vínculos narcos y con estafadores como Cositorto que aseguró haberte financiado una campaña Diego Santilli."
