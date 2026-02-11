La Argentina participa en una cumbre de altos mandos militares convocada por El Pentágono en Washington, con representantes de al menos 34 países del hemisferio occidental.

El vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, encabeza la delegación nacional junto al general de brigada Alejandro Liberatori, agregado militar argentino en Estados Unidos, confirmaron fuentes castrenses. La reunión se desarrolla en el salón Astor del hotel St. Regis, cerca de la Casa Blanca, y reúne a altos jefes militares del continente.

Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare

El encuentro, convocado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Dan Caine, fue anunciado como una Conferencia de Defensa del Hemisferio Occidental 2026 y tiene por objetivo generar espacios de coordinación entre las fuerzas armadas de la región frente a desafíos comunes como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y amenazas externas, según el Pentágono.

Además de Argentina y Estados Unidos, están previstas las participaciones de altos mandos militares de países europeos con presencia en la región (como Dinamarca, Gran Bretaña y Francia) e integrantes de la propia estructura de defensa norteamericana, lo que convierte al encuentro en uno de los foros más amplios de cooperación militar recientes en el hemisferio.

La agenda incluye exposiciones sobre la Estrategia de Defensa Nacional 2026 presentada por el Departamento de Guerra estadounidense, que sitúa a América Latina en el centro de su planificación de seguridad continental y destaca la intención de “impedir que adversarios desplieguen capacidades que representen una amenaza en la región”, de acuerdo a documentos oficiales citados por medios internacionales.

