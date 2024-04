Este sábado el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló sobre la polémica que se desató esta semana por el aumento de sueldo que los senadores se dieron a mano alzada. Además de contar que le comunicó al presidente Javier Milei que pasaría, develó lo que el jefe de estado le exigió al bloque libertario.

"El día anterior me avisaron que iba a haber un aumento de la dieta de los senadores. Yo se lo hice saber al Presidente y el Presidente dio instrucciones al bloque nuestro para que no suceda, para que votara en contra", dijo Francos, que en los últimos días se reunió con gobernadores para asegurar los votos del proyecto de ley Bases, una versión más acortada del que se conoció en enero y volvió a comisión.

Además, blindó al Presidente diciendo que no podía hacer nada más que ordenarle a los legisladores que voten en contra, ya que el bloque tiene siete senadores en un cuerpo de 72. "He escuchado muchas críticas. El día anterior me informaron que estaba circulando la intención de generar un incremento en la dieta, que ya había pasado, se lo comuniqué al Presidente y él dio instrucciones muy claras", continuó.

"Las dificultades las están pasando todos los argentinos y generó una reacción muy negativa. Sabíamos que iba a generar esa reacción", reconoció. "Uno no puede pedir esfuerzos a una parte de la sociedad y que otros no lo cumplan. No era un momento adecuado para hacer esto", agregó. También dejó claro que ningún legislador le planteó que para aprobar las leyes del oficialismo debía haber un aumento de las dietas.

Francos dijo que el próximo mes se reactivarán proyectos de la obra pública

En diálogo con Gabriel Anelo en Radio Mitre, este sábado, Francos aseguró que en mayo el Gobierno coordinara con algunas provincias la reactivación de algunas obras, las cuales fueron frenadas por la propia administración libertaria al comienzo del mandato.

"Todos los gobiernos provinciales lo plantean. Las obras de infraestructura son importantes", dijo Francos.

Y agregó: "Nosotros vamos con una lista de las más de 5 mil obras que hay en el país, hicimos una clasificación y a partir del mes que viene, estamos haciendo una planificación con las provincias para determinar las obras a las que les falta muy poco, aquellas en las que cuesta más dejarlas paralizadas que continuarlas".

En desarrollo...