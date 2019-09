El Capitán Beto: el cómic de Alberto Fernández en el que enfrenta al Maléfico Dr. Vago

por Eugenio Druetta

Si bien esta campaña electoral se caracterizó por las discusiones políticas en medio de un clima tenso, también da espacio para relajarse y divertirse, sobre todo en las redes sociales. Así lo vieron los autores del nuevo cómic que es furor en el Frente de Todos, ya que el candidato a presidente Alberto Fernández es el héroe de la historieta Las Aventuras del Capitán Beto.

A fines de julio comenzaron a iniciar este camino tanto en Twitter como en Instagram la guionista y militante kirchnerista Anita Zen y el dibujante Caito Onnainty que se inspiraron en un video del Frente de Todos justamente con ese título y la música de Luis Alberto Spinetta cantando 'El anillo del Capitán Beto'.

El #CapitanBeto y Dylan se encontraron en una ciudad del Planeta Argentina 🇦🇷 donde los Vendehumo eran amos y señores. Sólo gracias a la ayuda de Gisela y Matías, pudieron vencer ese humo espeso que amenazó con cubrir a todo un pueblo.#AhoraMatias #SiVosQueresLarretaSeVa pic.twitter.com/LtaWUN1361 — Las Aventuras del Capitán Bet☀️ (@BetoAventuras) September 16, 2019

En una de las tantas aventuras que ya circulan en las redes, el personaje principal junto a su perro Dylan son rodeados por un misterioso humo, en un momento observan una pileta pintada en el piso (en una referencia para Horacio Rodríguez Larreta). Cuando todo parecía perdido, aparecen el candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens, y su compañera de fórmula, Gisela Marziotta, para salvar al Capitán Beto.

Sin embargo, el principal villano de la historieta es sin dudas el Maléfico Dr. Vago, en otra clara referencia en este caso a Mauricio Macri. "No se va a mostrar nunca de frente, solos de espaldas acariciando su gato, la idea es que veas esos brazos y en algún momento revelaremos quién maneja esos brazos (que parecen ser de gorila). La idea no es satirizar a Macri, pero siempre un héroe necesita de un villano", contó la guionista en diálogo con PERFIL.

"No estamos dentro de lo que es la campaña oficial pero queríamos hacer algo para colaborar", comentó a este medio la licenciada en letras sobre los comienzos del cómic, que pronto tendrá su animación, que realizó con el historietista que vive en Villa María, Córdoba, por lo que trabajan a distancia desde hace cuatro años.

La ilustración es en formato kawaii (amigable y aniñado, como Hello Kitty). "Es una línea pacificadora, no buscamos confrontar, como el estilo de campaña de Alberto", comenta Zen que ya había trabajado con Caito en una colección llamada Imaginate en la que hablaron sobre Néstor Kirchner, Madres de Plaza de Mayo, Eva Perón y Juana Azurduy.

"Los dos militamos ad honorem en nuestros ratos libres ya que ambos tenemos otros trabajos (ella en un laboratorio y Caito en una fábrica). Estamos en contra de las injusticias. En el dibujo intentamos reconstruir esa grieta que se formó, tratar de volver a mostrarle al pueblo que debe estar junto y ser solidario, decirlo no al egoísmo. La salida es colectiva, no individual. Tenemos que estar unidos", argumentó.

El #CapitanBeto debe despertar a un pueblo dormido, controlado por televisores neurohipnóticos que los llevan a un abismo peligroso.

Su misión tiene éxito porque Tod☀️s ayudan a poner fin a la tiranía del pensamiento. Continuará... #AlbertoEsPazSocial #LammensJefeDeGobierno pic.twitter.com/PdqGHElHTW — Las Aventuras del Capitán Bet☀️ (@BetoAventuras) August 23, 2019

Y así se ve reflejado en las historietas, ya que el Capitán Beto siempre necesita una mano para poder salir de esas situaciones complicadas: "Siempre va a haber alguien que intenta ayudarlos porque ellos solos no pueden".

Zen aseguró que la idea de la historieta era que otros militantes se la apropien, y eso viene pasando. "Ya no es más nuestra. Han hechos remeras, tasas, pines. No quiero que me pidan permiso, esta era la idea original, que otra gente se la apropie Gran parte del pueblo estaba necesitando un héroe y lo encontró más allá de los personajes reales, en una historieta".

La gran pregunta es si Alberto Fernández sabe de la existencia de este cómic. "Sabe que lo estamos haciendo, calculo que le gustará. Incluso a la mujer (Fabiola Yáñez) le regalaron una remera".

Además de Fernández, los primeros dirigentes en aparecer fueron Lammens y Marziotta, pero por ahora todavía no están ni Cristina Kirchner ni Axel Kicillof. "Poner a Cristina era quitarle protagonizmo al Capitán Beto, por ahora la idea es no incluirla. La idea es que vayan apareciendo todos", adelantó.

Y en cuanto a la posibilidad de incluir a más villanos de Juntos por el Cambio, señaló: "Algunos más va a haber. no como villanos sino una cuestión más satírica. Nos lo piden, poner a Larreta y Carrió, tenemos varias ideas".

El #CapitanBeto logrará que el Maléfico Dr. Vago, que sólo sabe hacer daño, deje el Planeta Argentina para siempre.

La codicia no podrá dominar mucho tiempo más a un pueblo que sólo debe tener paz, armonía y bienestar.

Es con Tod☀️s. Es con v☀️s.#FugarEsRobar pic.twitter.com/qspDaR6gVK — Las Aventuras del Capitán Bet☀️ (@BetoAventuras) September 2, 2019

Si bien aclaró que no están "observando lo que Alberto dice para escribir", sino que tienen "un guión que van siguiendo con temas y ejes propios", comentó que como el trabajo fue creciendo, algunas agrupaciones les van pidiendo temas puntuales y, como en el caso de la Ciudad, que aparezcan determinados personajes: "Nos pidieron si podíamos dibujar al candidato de Vicente López".

"La política necesita un cambio de aire en ese sentido, hay que ponerle un condimento distinto. Hay un público, sobre todos los millennials, que por ahí le das un panfleto y no entiende o no le interesa, en cambio si le das na historieta por ahí sí les llama la atención", explicó.

Si bien pensaban que iba a ser algo momentáneo de la campaña hasta octubre, Zen aseguró que el Capitán Beto se va a federalizar, va a viajar por distintas provincias y va a seguir luego de las elecciones: "Tomó una autonomía tan fuerte que nos piden que continuemos".

ED/MC