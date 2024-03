El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviará 400 policías de fuerzas especiales para sumarse al operativo para combatir el narcotráfico en Santa Fe, un delito federal que también afecta al territorio bonaerense. "Entendemos que no es un problema que se encapsule en Rosario", indicaron a PERFIL desde el entorno del gobernador.

El contingente de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas se desplazará a la ciudad santafesina en las próximas 48 horas para contener la ola de violencia que unió al gobierno nacional, al santafesino y ahora al bonaerense, sin importar el color político.

"Lo que pusimos a disposición de Santa Fe y del gobierno nacional son las fuerzas que tiene la PBA para casos especiales. Logística, tecnología e inteligencia", agregaron, respecto al aporte que hará la provincia para contener la ofensiva narco contra trabajadores y comisarías, que ya se cobró cuatro víctimas fatales, incluidos un playero de estación de servicio, dos taxistas y un colectivero.

Maximiliano Pullaro se mostró "de acuerdo" con que el Ejército use armas en Rosario

Refuerzo bonaerense a Rosario

Los efectivos bonaerenses se sumarán a las fuerzas federales y del Ejército que arribaron a Rosario en los últimos días para reforzar el operativo llevado a cabo por la policía de Santa Fe, más un contendiente de vehículos, helicópteros y equipos de comunicación.

Según el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, la idea es elevar la cantidad de efectivos que enviarán en el mediano plazo. "Buenos Aires - Rosario es una ruta caliente en la que trabajamos. Tenemos previsto en el próximo mes elevar a 7.000 el número de policías de las fuerzas de operaciones especiales", dijo a Cadena 3.

Alonso destacó que, además de la Policía, se enviarán 80 patrulleros, tres minibuses, la división de motos tripuladas de alta cilindrada, tres helicópteros y drones.

Javier Alonso ministro de Seguridad bonaerense.

En esa línea, indicó que no es que a la provincia "le sobren" los recursos pero son conscientes de que lo hacen también para que "no maten inocentes" en territorio bonaerense, tal como ocurrió en Rosario. "Nosotros pusimos todo eso a disposición, no nos sobra, pero es parte de nuestra capacidad de nuestra reserva operativa”, aclaró Alonso.

Por otro lado, el funcionario bonaerense explicó que lo que pasa en Rosario salpica a su jurisdicción, en especial el narcomenudeo, una de las dos caras del tráfico de estupefacientes, y dijo que hay "centenares de causas" judiciales de narcomenudeo que culminan con "allanamientos en Rosario".

"Lo que pasa en Rosario tarde o temprano repercute en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires, y si se descontrola, se va a agravar la situación de toda la región", dijo.

Bullrich presentó el nuevo protocolo de uso de armas para las fuerzas federales: "Vamos a fondo y no nos van a frenar"

"Damos este auxilio porque la política de seguridad requiere cantidad de policías con doctrina, con entrenamiento, medios logísticos, inteligencia y comunicaciones integradas. Si no tiene esos elementos, no puede tener éxito en una lucha de persecución criminal", añadió.

"La droga de Buenos Aires llega desde Santa Fe. Las drogas se venden en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Estados Unidos, en todos lados se vende droga. La diferencia es cuando las organizaciones criminales avanzan a sangre y fuego. Nosotros estamos dando esa pelea, que tiene tres elementos: la prevención del delito, la atención de las emergencias cuando llaman al 911 y la investigación criminal", cerró.

