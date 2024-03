El intendente de Rosario pidió la intervención de las Fuerzas Armadas por la crisis del narcotráfico

Pablo Javkin, intendente de Rosario, salió este miércoles a manifestarse a favor de modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas intervengan en la crítica situación desatada por la actividad de las bandas narco criminales, en sintonía con el planteo del propio presidente Javier Milei, y de gobernadores como el cordobés Martín Llaryora.

"Lo que se está haciendo está enmarcado en la Ley de Seguridad Interior, que es una ley resultado de la democracia, que permite la creación de un comité de crisis y, dentro de eso, la posibilidad de la apoyatura logística de las FFAA", comenzó, y pidió "tener la discusión".

"Tengo una posición favorable a ese cambio, que a ese apoyo logístico operativo se sume a alguna posibilidad de accionar preventivo", expresó, y argumentó que "si las fuerzas no pueden portar armas... no podemos llevarlos a un lugar donde hay que intervenir sin armas, es una paradoja", planteó en diálogo con Radio Mitre.

La violencia no cede en Rosario: le gatillaron a dos jóvenes cuando salían de un club

En ese marco, Javkin consideró que "no tiene lógica" que no haya un mayor nivel de intervención. "Se puede especificar por ley, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. No puede ser que no dispongamos de toda la fuerza que el Estado tiene, tenemos que tener un debate maduro. ¿Cuál es el sentido de que la persona que viene a hacer apoyatura logística no pueda portar un arma?", afirmó.

Asimismo, el jefe comunal analizó los operativos que comenzaron a realizar las fuerzas federales en Rosario, producto del comité de crisis encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. "El número me importa poco, si no el tipo de tarea. Fuerzas federales haciendo tareas de tránsito en zonas céntricas de la ciudad no tiene impacto en la reducción del delito; puede ser visible, puede generar la tranquilidad de que se vea, pero no resuelve el problema", detalló.

"Veo disposición, ahora hay que trabajar para que eso genere resultados distintos", advirtió el intendente rosarino, al tiempo que destacó el rol de Gendarmería, Prefectura y "las capacidades investigativas" de la Policía Federal. "Las fuerzas federales van a tomar cuatro de las ocho zonas críticas que tenemos, y el resultado de eso se mide por incidencia diaria, y eso necesitamos. Que en esos lugares reduzcamos ese nivel de incidencia diaria. No sirve una acción masiva, visible, pero esporádica, sino un accionar permanente, sostenido, con foco en el territorio y que permita medir resultados".

Violencia en Rosario: el gobernador Maximiliano Pullaro recibió nuevas amenazas de muerte

"El nivel de amenaza, coordinación y acción de inteligencia para aterrorizar a una ciudad es algo inédito en la Argentina", concluyó.

Las amenazas narco a la Policía de Santa Fe

Este martes, la Policía de Santa Fe recibió varias denuncias de estaciones de servicio y otros comercios por llamados extorsivos hechos en nombre de Los Monos.

Las escuelas y estaciones de servicio fueron un blanco frecuente de las extorsiones del sicariato rosarino a lo largo de 2023.

