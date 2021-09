Axel Kicillof le respondió a Luis Juez: "Su agresividad sirve para sacarles la careta"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este miércoles a las declaraciones del diputado Luis Juez, quien ayer lo insultó en una entrevista televisiva al afirmar que es “un pelotudo marca cañón”, y admitió que le parece “despreciable”.

"Que esa agresividad la pongan en palabras sirve para sacarles la careta. Incitan al odio. A veces, con palabras menos soeces, tienen el mismo contenido, pero no me voy a enganchar, ni voy a responder provocaciones", retrucó Kicillof en declaraciones a FM Rock&Pop.

Anoche, en el ciclo Mesa Chica, en LN+, Juez arremetió contra el Gobierno y tildó al mandatario bonaerense de “chanta”, y disparó: “Es un pelotudo marca cañón, que se cansó de agraviar por el tema de las aperturas”.

En consecuencia, Kicillof, que ayer le tomó juramento a los nuevos ministros del distrito bonaerense, consideró que le parece “despreciable que digan esas cosas" y acusó que en la oposición “hay mucha violencia”. “Han dicho cosas muy agresivas del presidente (Alberto Fernández), de Cristina (Fernández de Kirchner), de Máximo (Kirchner) y de Sergio (Massa)", agregó.

Sin embargo, el funcionario oficialista admitió que le gusta que esto suceda, porque “cuando todo el tiempo dicen, sin malas palabras, cosas agresivas y descalificatorias, no se nota tanto, pero cuando se les suelta la cadena sí”. “Está bien que digan lo que piensan; así hacen política. Me parece despreciable que digan ese tipo de cosas y que busquen que luego se corporicen en actos de violencia o en manifestaciones políticas de otro tipo”, aclaró.

Relación con Cristina Kirchner y Alberto Fernández

En otro orden, Kicillof se refirió a la nueva composición de su equipo de gobierno, en el que se incorporaron Martín Insaurralde como jefe de Gabinete; Leonardo Nardini como ministro de Infraestructura y Cristina Alvarez Rodríguez como ministra de Gobierno, luego de una tensa semana dentro del oficialismo.

Sobre este aspecto, puntualizó sobre su vínculo con el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner: “Como gobernador, ambas son personas con las que tengo un diálogo fluido. Yo hablo con Cristina y con Alberto de manera cotidiana como gobernador de la provincia más grande de la Argentina”.

En esa línea, al ser consultado sobre la comunicación entre el Presidente y su vice luego de la carta que ella difundió la semana pasada, aseguró: “No sé si volvieron a hablar desde entonces, pero porque no lo pregunté. Igual, hay que preguntarles a ellos. Yo no soy vocero de nadie”.

Al concluir, rechazó tener un mal vínculo con el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. "En la política a veces podés tener posiciones, pero tenemos excelente relación", cerró.

