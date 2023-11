Balotaje 2023: Dónde y a qué hora vota Sergio Massa

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se prepara para la recta final del balotaje del próximo domingo, donde se medirá con Javier Milei, de La Libertad Avanza, para determinar quién será el presidente argentino para el mandato 2023-2027.

La jornada electoral estará marcada por el nerviosismo ante el escenario abierto de la segunda vuelta electoral. Después de votar, el ministro de Economía esperará los resultados en el Complejo C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires, siendo el mismo lugar que eligió para las dos primeras instancias electorales.

Dónde vota Sergio Massa

Sergio Massa emitirá su sufragio en un establecimiento educativo de Tigre, distrito donde vivió toda su vida. Se trata de la Escuela 34 "Antártida Argentina" , ubicada sobre la Alvear 1430, casi esquina Chacabuco, en el partido de Tigre, situado al norte del Gran Buenos Aires.

Entrada la tarde, el líder del Frente Renovador encarará hacia su búnker, que tendrá un escenario en las afueras del edificio del Complejo C Art Media, ubicado en la intersección de la Avenida Corrientes y Dorrego de la Ciudad de Buenos Aires, además de contar con una sala de prensa amplia. En las generales, Massa llegó al búnker pasadas las 18.30 después de haber ido a votar acompañado por su esposa Malena Galmarini y su hijo Tomás "Toto" Massa.

Sergio Massa

Massa es uno de los 35.394.425 argentinos habilitados para votar en todo el país, según el padrón electoral. Podrán acudir a las urnas desde las 8 hasta las 18 horas. En tanto, el voto será obligatorio para todas las personas que figuren en la nómina de electores, que tengan entre 18 y 70 años.

Cómo fue el cierre de campaña

Luego de la buena performance en el último debate presidencial antes del balotaje, el candidato de Unión por la Patria aprovechó los últimos días para hacer foco en segmentos clave que podrían darle la victoria en un escenario de extrema paridad, según anticipan la mayoría de los analistas. En tanto, realizó actividades para captar a los indecisos, sumó apoyos clave y apuntó a conquistar el voto de jóvenes, empresarios y adultos mayores.

El presidente de la Sociedad Rural llamó a votar por "40 años de democracia" y "la unión en un nuevo acuerdo social"

"La elección no se gana hasta el domingo", sostuvo el candidato oficialista al día siguiente del debate durante un acto en San Vicente junto a Fuerzas de Seguridad, el mismo día en que se conoció la cifra de inflación, que mostró una desaceleración en el mes de octubre que llegó al 8,3%.

Después de un evento en Río Negro, Massa evitó los "actos masivos" y prefirió el "mano a mano". Además recibió apoyos clave de cara a la segunda vuelta, primero por parte del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y después de gobernadores oficialistas.

A horas del comienzo de la veda electoral, Massa expuso sus propuestas en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), donde dejó un mensaje respecto de lo que está en discusión el próximo domingo. "El pasado ya no se discute más: no estamos discutiendo acá a uno u otro ex presidente. Somos dos los que podemos gobernar desde el 10 de diciembre", señaló Massa, quien además aseguró que quiere ser el Presidente que "cierre la grieta" en el país.

