Balotaje en Brasil: el Gobierno apuesta por un triunfo de Flávio Bolsonaro para impulsar cambios en el Mercosur

Con la mira puesta en el impacto político y económico para la región, el Gobierno nacional aguarda con gran expectativa el balotaje presidencial de Brasil, protagonizado por Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Desde la Casa Rosada hacen cálculos. Por afinidad ideológica y personal, Javier Milei seguirá de cerca el comicio con el deseo de que el referente de la derecha brasileña obtenga un triunfo. Pero hay otro dato más: en el entorno presidencial imaginan que un triunfo del hijo del ex presidente en prisión permitiría estrechar el vínculo bilateral y cambiar las condiciones del Mercosur.

Desde ya, el líder libertario espera una derrota categórica del presidente del país vecino y volvió a recargar dardos contra él en uno de los últimos posteos de X. Milei citó un mensaje del economista Antonio Aracre, quien cuestionó las afirmaciones del referente del Partido de los Trabajadores (PT) en el debate presidencial sobre el consumo de carne argentino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante esas frases, Milei planteó que Lula, con su equipo de campaña, lanzó noticias falsas.“LULA LADRÓN Y MENTIROSO. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, sostuvo el economista.

Milei habló de su reelección y lanzó una advertencia: “No veo a los argentinos votando para atrás”

Paralelamente, en el oficialismo confían en que hay chances de “modificaciones profundas en el funcionamiento del Mercosur” con Bolsonaro al mando del Planalto. El Presidente, en más de una oportunidad, cuestionó duramente la modalidad del bloque regional. Vale recordar que en el discurso que ofreció en la 67° Cumbre del Mercosur, el 20 de diciembre de 2025, advirtió que es tarea del bloque regional decidir “si va a moverse con el viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”.

En esa oportunidad, también recordó que el Mercosur nació con la misión de “promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades". “Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, fustigó. Aseveró al respecto que “nuestros países no tienen 10 años más para desperdiciar en discusiones administrativas”.

El respaldo político de Milei hacia el bolsonarismo quedó evidenciado meses atrás, cuando el mandatario argentino viajó a San Pablo para participar de un acto de campaña. Fue todo un gesto que en su momento derivó en rispideces diplomáticas con el Palacio Planalto. Pese a ese claro alineamiento, desde el Ejecutivo nacional se resolvió no enviar una comitiva oficial de funcionarios o legisladores de peso a Brasilia para seguir los comicios. La decisión tiene fundamentos: obedece a cuestiones de seguridad y a la cautela frente a un escenario electoral que las encuestas anticipan sumamente reñido.

A su vez, el equipo económico libertario confía en que una victoria de la oposición brasileña brindaría al socio estratégico herramientas para rediscutir los consensos comerciales del bloque sudamericano. Todo para alinear posturas en foros internacionales y propiciar un clima favorable para la atracción de inversiones extranjeras directas hacia el Cono Sur. En ese sentido, desestiman que el gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando triunfe la oposición, pierda interés en lo que pueda pasar con la administración de La Libertad Avanza.