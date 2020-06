Banderazo: la oposición apoyó, el kirchnerismo ignoró y Macri solo publicó una foto

El Banderazo nacional realizado este sábado 20 de junio, Día de la Bandera, volvió a dividir las aguas políticas de la Argentina. La protesta fue concebida en la zona centro del país, en principio, para rechazar la estatización de Vicentin, pero pronto derivó en una movilización nacional contra el Gobierno de Alberto Fernández, con cuestionamientos también a la cuarentena instalada hace tres meses ante la pandemia de coronavirus.

La reacción fue "agrietada". Dirigentes de la oposición respaldaron la marcha en redes sociales y varios participaron en persona en los distintos puntos del país. El oficialismo optó, en su mayoría, por ignorar el tema, limitándose a recordar las efemérides por el bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano. La respuesta más notoria, sin embargo, fue la del presidente Mauricio Macri, que mantuvo el silencio de los últimos meses y se limitó a publicar un sugestivo mensaje: solo una foto de la bandera argentina.

Si bien el tuit de Macri puede leerse como conmemoración del Día de la Bandera, la publicación del exmandatario ocurrió pasadas las 18, cuando ya se había visto la magnitud del "banderazo".

FOTOS | Tras la chicana de Alberto Fernández, el Banderazo también se sintió en Olivos

Las críticas del oficialismo por el rol del macrismo en Vicentin, que incluyen los préstamos del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos y los aportes de campaña que realizó la empresa, no hicieron mella en la oposición, que mantuvo sus cuestionamientos a la idea de expropiar la cerealera. Diputados nacionales de la UCR, por caso, calificaron la iniciativa como un "masivo rechazo al atropello y el patoterismo".

El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, responsabilizó al Gobierno por las manifestaciones, al señalar que "en la peor crisis, lamentablemente, el kirchnerismo vuelve a dividir a la sociedad".

#Banderazo

Por su parte, el diputado nacional y dirigente del sector agropecuario Ricardo Buryaile, afirmó: "Hoy mostramos que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos democracia y república. Las intenciones del Gobierno profundizan la degradación institucional y la inseguridad jurídica".

"Con bandera en mano, nos hicimos escuchar. Hoy nos movilizamos en Santa Fe, como en todo el país para defender la Argentina republicana y productiva que queremos", señaló a su turno desde la manifestación que se realizó en Esperanza, Santa Fe, el diputado Juan Martín.

Su par Luis Petri manifestó en tanto que "demasiadas razones para defender la república en tan poco tiempo de Gobierno, el banderazo es por la defensa de la Justicia, la Constitución, la propiedad privada y la división de poderes".

"Fue categórica la marcha de hoy contra el atropello kirchnerista, en defensa de la Constitución y la legalidad. Rechazamos que se gobierne por decreto, las expropiaciones, la falta de Justicia y el plan de impunidad", agregó el diputado Álvaro de Lamadrid.

También desde Santa Fe, epicentro de las protestas, se expresó la diputada Ximena García, quien sostuvo que "da orgullo ver a una sociedad que no claudica, que le pone un freno a los designios autoritarios de este Gobierno, que lucha por su libertad, por su dignidad y por un país republicano".

Los que también apoyaron la marcha fueron los ex candidatos a presidente José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión. "No hay Pandemia que justifique el avasallamiento a la libertad", dijo Espert, mientras que Centurión comentó: "Equipazo de NOS saliendo en todo el país para defender nuestra bandera ante los ataques contra la libertad y la propiedad privada. No vamos a dejar que nos pasen por arriba".

Desde el oficialismo, el silencio fue la opción generalizada. La mayoría de los dirigentes ignoró las protestas y se dedicó a tuitear sobre efemérides y otros temas. Uno de los pocos que cuestionó la marcha fue el secretario general de Recursos de Seguridad Social de AFIP, Carlos Castagneto: "No se puede creen que en el medio de la pandemia, la oposición convoque a esta marcha. IN CON CE BI BLE", sostuvo.

Otra fue la titular de la ANSeS, Luana Volnovich, quien apuntó contra el dueño de la empresa: "Hector vicentin: ¿como los productores van a confiar en que una empresa controlada por el estado les pague?" Periodista: pero usted les debe. Va a pagar? Héctor: silencio. vamos a intentar"

Hector vicentin: ¿como los productores van a confiar en que una empresa controlada por el estado les pague?"

Periodista: pero usted les debe. Va a pagar?

Desde la izquierda también hubo cuestionamientos. "No sorprende que defiendan a la patronal estafadora de Vicentín. Le dieron un crédito millonario del banco Nación a uno de los mayores aportantes de la campaña de Macri", expresó el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. En esa línea, la legisladora porteña, Myriam Bregman, dejó un breve mensaje en Twitter: "Los ricos no piden permiso".

