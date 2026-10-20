El vicepresidente de Bolivia expone audios de Fernando Cerimedo y profundiza la crisis con Paz

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, difundió una serie de audios con el objetivo de demostrar que Fernando Cerimedo, un consultor argentino que asesoró al presidente Rodrigo Paz Pereira, tuvo influencia sobre la toma de decisiones del Gobierno boliviano. Cerimedo, detenido desde agosto, responde que esos audios fueron adulterados con inteligencia artificial.

Por el momento, ninguna de las grabaciones fue sometida a una pericia independiente y Lara no explicó cómo las consiguió. Sin embargo, el escándalo profundizó la brecha entre el presidente y su vice.

Qué dicen los audios

La primera grabación que difundió Lara involucra al propio Paz: en ella, el presidente le consultaba a Cerimedo cómo diseñar y anunciar un estado de excepción. En otro de los audios, el asesor y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, hablaban de “detener a la mayor cantidad de gente posible” durante una protesta. En un tercero, de ocho minutos, Cerimedo conversaba con la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi, sobre la necesidad de reemplazar al comandante de la Policía, Mirko Sokol. Horas después de esa difusión, Paz designó a un nuevo comandante interino.

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La serie siguió con un audio atribuido a Cerimedo y al exfiscal general Róger Mariaca, en el que ambos coordinaban un encuentro en Santa Cruz con una persona identificada como “M”. Lara preguntó en público si se trataba del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aunque no aportó pruebas.

Todas las grabaciones forman parte de las denuncias penales que el vicepresidente presentó ante la Justicia. Los involucrados rechazaron su autenticidad.

Qué dijo Rodrigo Paz

El presidente eligió no responder a cada audio y trasladó la discusión a la Justicia. Tras la difusión de la grabación atribuida a Cerimedo y a la primera dama, se limitó a decir: “Yo no hago caso a los audios; sí hago caso a lo que la Justicia y el peritaje puedan determinar”.

Sobre su vínculo con el consultor, Paz ya había fijado postura en un video de cuatro minutos publicado en sus redes sociales. Allí negó que Cerimedo haya tenido un contrato o una relación laboral con el Gobierno, aunque reconoció que trabajó en su campaña rumbo al balotaje y, al comienzo de la gestión, como “estratega de orden internacional”. Según el presidente, su presencia en Bolivia no era lo suficientemente constante como para tener un esquema de trabajo formal.

La respuesta de Cerimedo

El consultor argentino había guardado silencio desde su detención, pero un audio en particular lo hizo hablar. En esa grabación, una voz atribuida a él conversa con el diputado Alejandro Reyes y habla de “preferir o querer muertos” en el contexto de los bloqueos de 53 días que sacudieron al país.

A través de una carta difundida por su abogada, Margarita Arce, el consultor sostuvo que los audios se armaron a partir de conversaciones reales obtenidas de manera ilegal, a las que se les agregaron fragmentos falsos con herramientas de inteligencia artificial. “No puedo dejar pasar un último audio con el diputado Reyes donde se habla de ‘preferir o querer muertos’. Eso es un límite que no voy a permitir”, escribió.

Cerimedo acusó a Lara de haber iniciado la difusión y apuntó contra Mariaca: según él, el exfiscal entregó su celular, que estaba secuestrado como prueba, y eso habría permitido acceder a sus conversaciones. Anunció que intentará demostrar la manipulación de manera técnica, aunque admitió que la huella de la inteligencia artificial podría no ser fácil de detectar.

Quién es Fernando Cerimedo

El consultor argentino es especialista en estrategias digitales y trabajó para dirigentes como Javier Milei y Jair Bolsonaro. En 2025 colaboró con la campaña que llevó a Paz a la presidencia. Él asegura que solo aconsejaba al presidente “como amigo” y que no tenía poder para nombrar funcionarios.

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Lara cuenta otra historia. Según el vicepresidente, Cerimedo participó de las dos únicas reuniones de gabinete a las que a él lo dejaron asistir y tenía más injerencia en el gobierno que el propio vice.

Cerimedo cumple prisión preventiva desde mediados de agosto, acusado de haber planeado el ataque a tiros que sufrió su expareja, la abogada Nadia Beller. Hoy enfrenta cuatro procesos: dos en Santa Cruz por ese ataque, uno en La Paz por presunto enriquecimiento ilícito y otro en Beni.

Beller también se sumó a la disputa: asegura tener grabaciones y documentos que prueban el poder del asesor dentro del Gobierno. Sin embargo, no actúa junto con Lara y llegó a afirmar que las voces del audio de la primera dama no corresponden a las personas señaladas.

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Una alianza rota

Paz y Lara llegaron juntos al poder como candidatos del Partido Demócrata Cristiano, pero la sociedad electoral duró poco: a menos de 20 días de asumir, ya mostraban diferencias en público. Desde entonces, el vicepresidente se comporta como un opositor dentro del propio Gobierno, y la cercanía entre el presidente y Cerimedo se convirtió en su principal argumento.

El conflicto también alcanzó a la Fiscalía. Paz promulgó una ley que habilitó el reemplazo del fiscal general, y Mariaca, que investigaba a Cerimedo, fue detenido y suspendido. En su lugar, la Asamblea Legislativa designó a José Armando Urioste por 90 días, mientras el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció una presunta complicidad del Ministerio Público con el narcotráfico.

Lara, por su parte, denunció que existe una causa armada para detenerlo. “Temo por mi integridad física y por mi vida”, afirmó

IC/ML