Bullrich y Larreta retomaron sus peleas, ahora por Venezuela

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich criticó ayer duramente al legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta por la crisis en Venezuela: lo acusó de “tibio”, aunque el exjefe de gobierno de la Ciudad le respondió de manera irónica.

La senadora de La Libertad Avanza había asegurado en una entrevista por televisión que “Estados Unidos ha dado el paso posible dentro de la legalidad que es extraer un delincuente”. Luego, a través de las redes sociales, los exintegrantes del PRO se cruzaron con rudeza luego de confirmarse la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En primer término, el ex jefe de Gobierno porteño se expresó sobre Venezuela y señaló que ese país “sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes”.

“Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más. Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso”, indicó. “Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos, la salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”, reclamó Rodríguez Larreta en sus redes sociales.

Bullrich respondió ese posteo y afirmó: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”. Horas después, Larreta volvió a la carga y publicó una foto de la exministra -muy joven- delante de un cartel que tenía un dibujo de Eva Duarte: “Quizás vos, Pato, me lo podés explicar mejor”.

Los cruces entre ambos son de larga data. Los primeros conflictos fueron luego de la derrota de PRO en las elecciones de 2023. Bullrich se impuso en las PASO de aquel año y después quedó fuera del balotaje, pero se alineó rápidamente con Javier Milei. “Ganarle en las PASO no fue solo una victoria: fue un golpe letal a la vieja política que arruinó a nuestro país. Fue un paso decisivo para hacer grande a la Argentina otra vez y una de mis mayores contribuciones a la Patria, además de servir como Ministra de Seguridad y Diputada de la Nación en tres períodos”, había escrito la exfuncionaria en su cuenta de X.

A fines de 2024 la actual senadora libertaria apuntó contra el ex jefe de Gobierno porteño, al que calificó como un “cadáver político” y como alguien “tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego”. Larreta tomó distancia del PRO y compitió en las últimas elecciones legislativas desde un espacio independiente.