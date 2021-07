Carlos Bianco, duro contra JxC: "Dio un salto que ni el fascismo o el nazismo se animó a hacer"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dejó este martes 6 de julio una fuerte crítica contra Juntos por el Cambio al comparar a la oposición con el fascismo y el nazismo.

En diálogo con radio Delta, el funcionario de la provincia de Buenos Aires manifestó: "No había escuchado las palabras de Santiago Cafiero, pero estoy totalmente de acuerdo. La oposición dio un salto que ni siquiera el fascismo o el nazismo se animó a hacer en ningún momento, que es odiar al país, están tratando de instalar que Argentina es un país sin oportunidades".

"Nuestro país cuando se lo mira comparado con el resto de los países de América Latina te diría que es el mejor. Casi ningún país de Latinoamérica tiene un sistema de Salud como el de Argentina", argumentó Bianco.

Carlos Bianco culpó a la oposición y los medios por "la cantidad de muertes"

En esa línea, señaló: "Tuve la suerte de ser funcionario de la cancillería y tuve la suerte de recorrer gran parte del mundo, hay pocos países tan ricos y diversos como la Argentina. Hoy Argentina debe estar entre los 3 países donde se vive mejor en América Latina. Esto se da vuelta desarrollando el país, pero no atacando los orígenes de nuestro país, como si no hubiera posibilidad de crecimiento".

"El discurso de Cristina Kirchner apuntaba a la esperanza de los jóvenes, pero no me la imagino salir a decir ni a ella ni a nadie del partido que este país es malo, feo u horrible y que la única salida es Ezeiza", dijo el funcionario bonaerense.

Asimismo, comentó. "No me sorprende que Vidal sea candidata en Capital, uno puede ser candidato en varias jurisdicciones. Vidal le hablaba al pueblo bonaerense de que los iba a cuidar, y después del desastre que hizo en la Provincia se tiene que ir a Capital porque quedó sin chances de ganar algún cargo en la Provincia, la gente no es tonta".

Carlos Bianco: "El Clio de la campaña sigue siendo mi auto particular"

"No quiero calificar a Vidal, pero los resultados de su gobierno en todas las áreas han sido paupérrimos. Ahora hay más desempleo, pobreza, etc. si, claro, pero estuvimos frente a una pandemia. En un año y medio, y en plena pandemia, ya hicimos más que Vidal", afirmó el ministro de Axel Kicillof.

En ese sentido, concluyó: "A nosotros nos deja tranquilo que tenemos varios candidatos y candidatas que reflejan muy bien nuestro proyecto político tanto a nivel nacional como provincial. Habrá un acuerdo para elegir al mejor candidato o candidata. Nuestro gobernador como jefe político en su rol va a tener una participación. Hay varios candidatos que pueden encarar bien nuestro proyecto".

