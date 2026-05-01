Casa Rosada: el Gobierno reabre la sala de prensa con nuevas restricciones y control sobre los periodistas

El Gobierno nacional reabrirá este lunes la sala de prensa de la Casa Rosada, luego de varios días de cierre que generaron fuerte polémica. Sin embargo, el regreso de los periodistas estará marcado por nuevas restricciones y un esquema más riguroso de control dentro de la sede gubernamental.

La decisión se tomó tras una reunión entre el jefe de Gabinete y portavoz, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde el entorno oficial confirmaron que el tema venía en análisis y que se resolvió avanzar con la reapertura, aunque bajo condiciones más estrictas.

Más controles sobre imágenes y dispositivos

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Aunque formalmente seguirán vigentes las normas implementadas en 2025, en la práctica el Ejecutivo anticipa un endurecimiento de los controles, especialmente en lo que respecta a la toma de imágenes y el uso de tecnología dentro del edificio.

En ese marco, durante el cierre se realizó una revisión de los sistemas internos. Según fuentes oficiales, se analizaron cámaras de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación, con el objetivo de reforzar la seguridad presidencial.

Uno de los puntos centrales de la polémica fue el uso de anteojos inteligentes para registrar imágenes dentro de la Casa Rosada. Desde el Gobierno consideraron que esa práctica constituye una irregularidad: “Eso nunca se había hecho”, señalaron, y remarcaron que el problema no solo fue el material difundido, sino también el contenido que no salió al aire.

El trasfondo del conflicto con el periodismo

La restricción al ingreso de periodistas estuvo vinculada a la difusión de imágenes del interior de la sede oficial, que el Gobierno calificó como un posible caso de “espionaje”. Sin embargo, trascendió que parte de ese material ya era de acceso público, lo que alimentó el debate sobre los límites al trabajo periodístico.

A pesar de las tensiones, desde el lunes podrán volver a ingresar todos los acreditados, incluso aquellos que inicialmente habían sido señalados o excluidos. La reapertura busca descomprimir el conflicto, aunque no implica un retroceso en la política de control.

Manuel Adorni en el Congreso: los memes que dejó su exposición y la reacción en redes

Ese mismo día también está previsto el regreso de las conferencias de prensa encabezadas por Adorni, que no se realizaban desde fines de marzo.

En paralelo, el funcionario volvió a rechazar cuestionamientos sobre su patrimonio y apuntó contra el tratamiento mediático del tema: aseguró que las explicaciones deben darse en la Justicia y denunció una “carnicería mediática”.

En el oficialismo consideran que la reciente exposición en el Congreso puede marcar un punto de inflexión para cerrar la polémica. Sin embargo, el vínculo con el periodismo sigue atravesado por la desconfianza y ahora suma un nuevo capítulo: más controles dentro de la Casa Rosada.

LB/DCQ