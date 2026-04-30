Reabren la Sala de Prensa de Casa Rosada y el lunes habrá conferencia de Manuel Adorni

Resilientes, los periodistas volverán a la Sala de Prensa de Casa Rosada este lunes 4 de mayo. La información comenzó a correr primero como trascendido este jueves 30 de abril, y las fuentes consultadas por PERFIL señalaron que efectivamente la insólita prohibición que en medio de la habitual catarata de insultos había impuesto en presidente Javier Milei una semana atrás quedará sin efecto el próximo lunes, cuando todos los acreditados puedan volver a ingresar a la Casa de Gobierno. Esa reapertura, digna de elogio, contará además con el jefe de Gabinete ofreciendo en algún horario de ese lunes una conferencia de prensa.

La novedad importante de la reapertura de la Sala de Prensa es que podrán volver a trabajar en sus lugares habituales también los acreditados que habían sido vetado en primera instancia, acusados por el Gobierno en base a informes que había repetido Chequeado de que habían publicado notas "para desinformar financiadas por Rusia".

Posteo de Liliana Franco hablando de la reapertura de la Sala de Periodistas en la Casa Rosada

En aquel momento esa web destacó claramente que pese al contenido que difundía "no había podido verificar que tales pagos hubieran ocurrido", pero el Gobierno obvió esa parte y prohibió el ingreso de los acreditados de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada y El Destape.

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Los acreditados en Casa Rosada cuando la Policía no los dejaba entrar por orden de Presidencia y la Casa Militar.

Luego ocurrió lo de las filmaciones de un equipo de TN, que el Gobierno consideró "espionaje", acusando que el tema podía afectar "la seguridad nacional", y entonces la prohibición de ingreso fue general. Ahora, tal vez comprobado que la seguridad nacional está a salvo, todos podrán volver desde el lunes, y los espera nada menos que el multipropietario jefe de Gabinete Manuel Adorni, que seguramente volverá a repetir, como hizo en su última conferencia en Casa de Gobierno el 25 de marzo, y luego este miércoles en Diputados, que "no habla de las acusaciones sobre sus propiedades y las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, por que de eso se está encargando la Justicia".

Fabián Waldman confirmó que este lunes vuelven los periodistas a Casa Rosada.

Los insultos en Diputados

La manera en que Milei se refiere a la prensa, al margen de esta decisión de reabrir la Sala de Prensa, es tan violenta como siempre, y este miércoles cuando se retiraba de Diputados, donde había concurrido junto a su Gabinete para "apoyar" al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el informe de gestión, el Presidente se cruzó brevemente con algunos hombres de prensa que le preguntaron si le parecían suficientes las explicaciones que daba Adorni sobre sus propiedades y reaccionó con insultos:

HB