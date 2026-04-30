Cómo es el mapa del crédito en Argentina

Durante años, se habló del avance de la bancarización en Argentina como un logro en sí mismo. Y lo fue, aunque incompleto, ya que el acceso al crédito formal continuó de manera limitada y profundamente desigual. Hoy ese escenario muestra señales de cambio, pero los datos disponibles empiezan a mostrar que varios de los supuestos que durante años parecieron suficientes, ya no lo son.

La pregunta ahora es en qué condiciones acceden las personas y si ese crecimiento es sostenible, y rentable.

Según los últimos datos del BCRA, el 89% de los créditos se mantiene al día, pero los niveles de mora rondan el 12%. Cifras que marcan un deterioro respecto de períodos anteriores y, sobre todo, revelan un cambio en la dinámica del sistema: los incumplimientos ya no se concentran únicamente en los segmentos de menores ingresos.

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Empiezan a aparecer también en perfiles de mayor capacidad económica, con préstamos de montos más elevados. El sistema crece, se vuelve más complejo, y el riesgo deja de estar concentrado.

Es importante que las entidades que no están preparadas lo identifiquen y se adapten a contextos que cambian de forma dinámica.

Los segmentos más jóvenes ilustran bien esta tensión.

Representan cerca del 11% de la población adulta, pero acceden apenas al 6% de las operaciones y al 2% de los montos totales. Al mismo tiempo, concentran alrededor del 8% de la mora temprana y hasta un 13% en atrasos superiores a los 90 días. Si bien los bajos ingresos son una variable importante en este segmento, también existe una limitación en la evaluación de perfiles ya que todavía se hace con herramientas heredadas. Analizar personas con escaso historial crediticio e ingresos variables exige tecnología que no todas las empresas de crédito tienen implementada.

En este contexto, el sistema financiero no bancario cumple un rol cada vez más relevante. Concentra una porción menor de los montos totales, pero llega a una mayor cantidad de personas y funciona como puerta de entrada al crédito formal para quienes históricamente quedaron afuera del sistema tradicional.

Esta expansión es valiosa, pero al mismo tiempo es exigente porque implica trabajar con perfiles más diversos, más sensibles al ciclo económico y con menor margen de error en la evaluación.

Las desigualdades de género agregan otra capa de complejidad a este análisis. Las mujeres representan más de la mitad de los créditos otorgados, pero reciben una proporción significativamente menor de los montos. En promedio, acceden a financiamiento equivalente a poco más de la mitad del que reciben los hombres.

La paradoja es que su nivel de cumplimiento es similar. La brecha no está en el comportamiento crediticio, sino en las condiciones de acceso, determinadas por ingresos más bajos y mayor informalidad laboral. Si el sistema no aborda esta asimetría, pierde una oportunidad de negocios, además de perpetuar una inequidad estructural.

El sistema está atravesando una transición. Argentina tiene hoy más personas bancarizadas, más crédito en circulación y un sistema con mayor alcance. Pero ese crecimiento convive con nuevas formas de exposición y con brechas que no se resuelven solas.

El próximo paso es ampliar el acceso en términos cuantitativos y con mayor precisión. Incorporar a quienes no tienen historial formal, evaluar con equidad a quienes trabajan en la informalidad, anticipar el riesgo antes de que se materialice. Eso requiere modelos más sofisticados, datos más diversos y adaptar los criterios de evaluación a la realidad del país.

*coordinador de desarrollo e investigación de SIISA