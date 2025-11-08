CFK: “Este circo no tiene calendario judicial, sino político”

La expresidenta, Cristina Kirchner, con prisión domiciliaria por la causa Vialidad, posteó en redes un texto criticando el nuevo juicio que se inicia en su contra.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py”, aseveró a través de su cuenta de X y reprochó: “Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”.

Cristina participó del juicio a través de Zoom y luego sostuvo que “este circo no tiene calendario judicial” sino que “tiene calendario político”. “Mantuvieron la ‘operación cuadernos truchos’ en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta”, agregó.

“Y ahora…arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’”, amplió.

En su descargo, CFK también recordó: “Pregúntenle al actual ministro de Justicia del gobierno de (Javier) Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ‘si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno’”.

“En ese momento sostuvo: ‘Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso’. Textual. No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar”, advirtió la expresidenta.

La exvicepresidenta también sostuvo que “podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses”.

“Mientras tanto… De la mano de (Luis) Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo megaendeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones”, reprochó.

Para terminar su mensaje, la expresidenta continuó criticando el acuerdo económico con Estados Unidos y cerró: “Eso sí…sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio…y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”.