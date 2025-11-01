CFK le facturó a Kicillof el 7-S y lo culpó de la derrota del 26-O

Cristina Kirchner volvió a agitar la interna peronista tras la derrota electoral que sufrió Fuerza Patria en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. La expresidenta publicó una carta abierta de 4 páginas en la que volvió a criticar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la decisión de desdoblar las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires.

“La diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA, operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre. Nada nuevo bajo el sol”, lamentó CFK.

La exvicepresidenta destacó que “todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias”.

Cristina Kirchner luego recargó sus reproches contra Axel Kicillof, al recordar la discusión que mantuvieron a principios de años sobre el desdoblamiento bonaerense, que ella rechazaba: “La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento. No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los ‘expertos y analistas’”, sostuvo.

La líder del PJ destacó que lo dijo “dijimos públicamente el 14 de abril cuando, ante la decisión del Gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez PARA NO DIVIDIR LOS ESFUERZOS EN DOS ELECCIONES SEPARADAS POR APENAS 49 DÍAS”. “Además, en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un ‘efecto balotaje’ que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre”, completó CFK.

La ex vicepresidenta publicó la carta en la mañana de este viernes 31 de octubre, difundida en sus redes sociales. Fue horas después de que se reuniera con el influencer liberal (pero opositor a Javier Milei) Carlos Maslatón. De ese encuentro, destacó “la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir en conjunto, entre dos personas que vienen de historias de vida diferentes y militancias políticas, en algunos momentos, antagónicas”.

El texto comienza con un error: CFK afirma que “desde la reapertura de la democracia en 1983, todos los Presidentes, salvo De La Rúa y Alberto Fernández, ganaron la primera elección parlamentaria siguiente”. Sin embargo, en su primer mandato el Frente Para la Victoria perdió las legislativas de 2009 ante el Acuerdo Cívico y Social.

La carta de Cristina Kirchner fue lapidaria con el Poder Judicial, que le impidió a ella misma competir en estas elecciones al condenarla a seis años de prisión (que cumple en forma domiciliaria en su vivienda de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución) y a inhabilitación pública perpetua.

En esa línea, la expresidenta denunció “una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto”. “Empezaron apenas un mes y medio después de la muerte del Papa Francisco cuando, en forma inédita y en tiempo récord, ordenaron mi prisión y mi proscripción de por vida para ejercer cargos públicos”, comentó. CFK luego cuestionó una serie de decisiones judiciales anunciadas esta semana.