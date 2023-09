"Chocolate" Rigau: citan a López Murphy a ratificar la denuncia contra los camaristas que liberaron al puntero

Primeros movimientos en el intríngulis político-judicial alrededor del caso de Julio "Chocolate" Rigau. La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires citó al diputado Ricardo López Murphy a ratificar la presentación que hizo días atrás para que se active el jury de enjuiciamiento contra los camaristas de La Plata que ordenaron la liberación del puntero de las 48 tarjetas de débito.

López Murphy es coautor de la presentación contra los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Junto con el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y la abogada María Eugenia Talerico deberán concurrir el próximo martes 3 de octubre a ratificar la denuncia.

La citación llegó ayer al estudio del abogado Marcos Gómez Martín, que patrocinó el planteo. Lleva la firma del secretario permanente del Jurado y apoderado histórico del Partido Justicialista bonaerense, Ulises "Coco" Giménez.

Los tres integrantes de Juntos por el Cambio concurrirán a la sede de la calle 50 N.º 411, donde funciona la oficina que depende del Senado provincial, confirmaron a PERFIL. Aprovecharán para recorrer las dependencias judiciales que han intervenido en el caso Rigau para conocer de primera mano cuál es la situación de los procesos.

Qué dice la denuncia

A la Secretaría mencionada llegó el escrito presentado por los denunciantes días atrás, donde entre otras cuestiones expresaron que a Villordo y Benavides les cabe un señalamiento por mal desempeño de sus funciones. Ello, expresaron, "por actuar contrariamente a lo sostenido por la jurisprudencia del fuero, a los criterios con los que deben resolverse las nulidades en los asuntos penales, por alejarse de las circunstancias de la causa y de los procedimientos legales ordinarios".

La presentación fue luego del fallo firmado por ambos camaristas, donde hicieron lugar a un hábeas corpus presentado por los abogados de Rigau. Allí invalidaron el accionar de la Policía bonaerense y con ese argumento dejaron libre al hombre que había sido encontrado en un cajero retirando dinero de 48 tarjetas de débito de empleados legislativos. También dejaron la investigación al borde del cierre.

"En atención el resultado que se obtuvo (la nulidad) habiéndose salteado a la Fiscal y al Juez natural en el proceso de excarcelación que había denegado la libertad, no resulta razonable" la postura que adoptaron los jueces, cuestionaron los autores de la presentación.

Cómo es el proceso de jury

Según pudo saber PERFIL de fuentes intervinientes en el caso, el primer paso del proceso que podría terminar en un eventual jury es la citación a ratificar la denuncia. Una vez que ocurra, la Secretaría, encargada de la admisibilidad de las presentaciones, correrá traslado al día siguiente a la Procuración y a una comisión bicameral de 12 integrantes.

Tanto la Procuración como la Bicameral, tienen 10 días para emitir un dictamen de carácter no vinculante que deberá decir si corresponde que se inicie el proceso o no. Cuando esos dictámenes son enviados a la Secretaría de Enjuiciamiento, son remitidos al presidente de la Corte bonaerense, Sergio Torres, que debe definir si cierra in límine u ordena que inicie el jury.

Según dijo una fuente a PERFIL, es poco probable que Torres desestime la presentación ya que eso ocurre únicamente cuando hay denuncias abiertamente improcedentes. No sería el caso.

Tribunales de La Plata.

Tras la definición del titular de la Corte bonaerense, el proceso comienza a rodar con la conformación del Jurado de Enjuiciamiento: se sortean los cinco legisladores abogados (pueden ser senadores o diputados) y la Corte se ocupa de los cinco abogados de la matrícula. Una cuestión central es que en el proceso de enjuiciamiento podrían intervenir integrantes de un cuerpo legislativo que a la vez podrían estar bajo sospecha por el caso Rigau.

Ante ese panorama, los impulsores del proceso tienen la posibilidad de objetar su participación. Cuando queda conformado el Jurado, el presidente de la Corte deberá llamar a una reunión para que definan si tienen competencia en la denuncia.

Así y todo, una persona conocedora de la cuestión le dijo a este medio que "es uno de los procesos más clarificados, porque tiene intervención múltiple, tanto del procurador, los abogados, los diputados y el presidente de la Corte".

Vale recordar que la presentación de los referentes de Juntos por el Cambio también disparó un procedimiento interno en la propia Corte Suprema, que tiene facultades de control disciplinario de los magistrados.

Como explicó este medio en un artículo anterior, si en ese ámbito se encontrara una falta grave, se debería notificar al Jurado de Enjuiciamiento, que tiene potestades mayores. Es por eso que las fuentes consultadas por este medio confirmaron que los dos procesos finalmente podrían decantar en uno solo en caso de que se certifique que Villordo y Benavides incurrieron en mal desempeño.

En la mira están los jueces Villordo, camarista desde el 2009, y Benavides, que fue designado en 2021 después de ser fiscal ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

