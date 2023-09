"Chocolate" Rigau: el pacto de silencio entre el oficialismo y la oposición bonaerense

El caso de "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ que fue detenido mientras retiraba millones de pesos de un cajero en La Plata y en posesión de unas 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense, mantiene en un profundo silencio a la case política, tanto del oficialismo como de la oposición. Un hermetismo síntoma de preocupación, mientras se define qué pasará en la Justicia.

Es que a pesar de que este medio intentó obtener declaraciones de los legisladores que conducen los espacios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, eligieron no responder. Tampoco salieron a expresarse en sus redes sociales ni a denunciar o anunciar una investigación interna ante este caso. Si bien Rigau fue liberado porque la Justicia entendió que el accionar de las fuerzas policiales al momento de la detención no fue el correspondiente, la fiscalía, que ya había llegado a hablar con 16 de los 48 empleados que dieron su tarjeta a "Chocolate", buscará apelar para reabrir el caso.

Los jueces que liberaron a "Chocolate" Rigau quedaron al borde del enjuiciamiento

Mientras tanto, sólo un breve comunicado de los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza de Javier Milei y un reclamo de tres dirigentes de envergadura nacional de JxC buscaron expresarse al respecto, aunque sin molestarse en generar mucho ruido, más bien produjo ruido interno.

Nahuel Sotelo y Constanza Moragues, diputados de LLA, firmaron el comunicado que dice: "Se expresa una profunda preocupación por el caso de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, quien recientemente fue encontrado en un cajero del banco de la provincia de Buenos Aires haciendo reiteradas extracciones con tarjetas de débito de más de cuarenta ‘empleados’ de la Legislatura bonaerense. Es importante que la Justicia investigue el caso para llegar a quiénes organizan estas maniobras".

También ayer el expresidente Mauricio Macri dijo que "Patricia (Bullrich) sabe lo que es ir a pelear contra los 'Chocolate'", pero no ahondó más allá de esa frase. Ni Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados de Juntos, ni Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados misma y hombre de confianza del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, ni tampoco el vicepresidente de la cámara, Adrián Urreli (de JxC y hombre de campaña de Néstor Grindetti). Tampoco habló el gobernador Axel Kicillof, aunque desde su entorno creen que es un tema que deberá ocuparse la Justicia.

Algo similar a lo que dijo su ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak: "No conozco la resolución, ni me interesa", dijo sobre el cierre de la causa. "Es un tema que está absolutamente fuera de mi pensamiento. No conozco a esa persona, no sé quién es".

El video de "Chocolate" Rigau realizando extracciones en el cajero momentos antes de su detención

Fue la Procuración bonaerense la que remitió la presentación del diputado nacional Ricardo López Murphy, del intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel y de la abogada María Eugenia Talerico a la Corte Suprema de la provincia, a la Fiscalía General de La Plata y a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios por este caso. Allí reclaman ante el jefe de los fiscales que se inicie una Instrucción Penal Preparatoria para "investigar la posible comisión de delitos de acción pública de extrema gravedad que pueden estar sucediendo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires".

En un marco de una campaña feróz de confrontación, llama la atención no escuchar tampoco a ningún candidato nacional repudiar el acto. Lo cierto es que podría no ser una casualidad, sino que la reglamentación de la "doble firma" en la Legislatura que obliga al control de las actividades administrativas tanto por parte del presidente como de los vices, salpicaría de esta manera a ambos bandos políticos. "El vicepresidente y el vicepresidente primero deberán visar los actos administrativos del presidente", dice el reglamento interno desde 1999.

El político más cercano a Rigau es el concejal platense Facundo Albini, tercer candidato en la lista que lidera el ministro Alak, quien le compite a Julio Garro la intendencia de La Plata.

La fiscalía pedirá continuar la investigación sobre "Chocolate", el puntero del PJ que sacaba millones del cajero

Hasta ahora, la fiscal Betina Lacky obtuvo en unanimidad de los 16 funcionarios indagados que trabajaban en la Legislatura, conocían a Rigau y habían accedido a darles su tarjeta, ya que este les devolvía su dinero y el ticket. Otro de los aspectos que podría generar preocupación en la clase política es que muchos de los titulares de las tarjetas que tenía el puntero del PJ habían sido contratados antes de 2019, cuando asumiera el oficialismo en la Legislatura.

Al momento de ser detenido, "Chocolate" tenía encima a 1,2 millones de pesos. Llevaba tanto tiempo retirando dinero que un llamado al 911 en el cajero hizo que intervenga la policía.

Por su parte, el Fiscal General Héctor Vogliolo ya adelantó que apelará el fallo de la Cámara de Apelaciones que cerró la causa y liberó a Rigau con el voto de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo. La Corte Suprema bonaerense y un jurado de enjuiciamiento ya tomaron intervención para evaluar la conducta de estos jueces.

JD / ds