Citaron a indagatoria a tres camporistas por el ataque contra el edificio de TN y ElTrece

Tres militantes de La Cámpora fueron citados a indagatoria para el próximo lunes 7 de julio, por su participación en el ataque contra el edificio de Artear, desde donde se transmiten las señales de TN y ElTrece, ocurrido el pasado 12 de junio. La noticia se conoció poco después que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigiera que la causa pasara al fuero federal ante la falta de detenidos por el hecho.

Pablo Giles, José Lepere y Matías Federici ocuparon diferentes cargos en el Estado durante las administraciones kirchneristas: Giles fue subsecretario de Relaciones Municipales durante el gobierno de Alberto Fernández; Lepere fue secretario de Interior de la Nación, mano derecha de “Wado” De Pedro; y Federici se desempeña actualmente como Director de la Dirección de Estadística Penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires.

Ataque a los estudios de TN y Canal 13: encapuchados ingresaron al canal tras la condena a Cristina Kirchner

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El jueves 3 de julio, la ministra Bullrich había exigido, en el canal A24, que la causa por el ataque a TN pasara al fuero federal: “Es una causa federal porque se trata de un medio de comunicación. Estoy haciendo una crítica directa a cómo se está investigando este caso en la Ciudad de Buenos Aires. No hay relación entre lo sucedido y el estado de esa investigación. Nosotros tenemos una vara clara, que es que ‘el que las hace las paga’, no importa de qué partido sea. Importa que la haga. Si la hace, la paga. En este caso la hicieron y no la están pagando”.

El ataque contra el edificio de Artear (desde donde se emiten ElTrece y TN) ocurrió el martes 10 de junio por la noche, después que la Corte Suprema de Justicia ratificara la pena propuesta por la Cámara de Casación para Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Alrededor de 70 personas ingresaron a las instalaciones del Grupo Clarín y rompieron puertas, ventanas, pantallas digitales, vitrinas, bicicletas y autos, dejando pintadas con insultos y amenazas en las paredes.

Los destrozos causados en Artear

Todos los agresores identificados hasta ahora

El primer identificado fue Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 34 años, a quien arrestaron pocas horas después del ataque, bebiendo cerveza y hablando con otros militantes en el cruce de Carlos Calvo y San José. Posteriormente fue liberado.

Ese miércoles 11 de junio también se consiguió identificar a uno de los principales implicados, José Lepere, de 49 años, que se desempeñó como secretario del Interior durante la presidencia de Fernández. Además, en Almirante Brown, encabezó el bloque de concejales del Frente para la Victoria, de 2015 a 2019. También trabajó como asesor de la diputada y exdirectora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Uno de los atacantes del estudio de TN y El Trece fue funcionario de Alberto Fernández y candidato de La Cámpora

Junto a Lepere, también fueron identificados Facundo Lococo, exconcejal de Tres de Febrero; Rubén Ezequiel Pavón, consejero en la Universidad de Tres de Febrero; y Matías Federici, director de Estadística Penitenciaria, órgano dependiente del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Una de la fotografías que Lepere compartió en sus redes mostrando su militancia.

Finalmente, el 24 de junio identificaron a Pablo “Tato” Giles, exsubsecretario de Relaciones Municipales en el Ministerio del Interior durante la gestión de “Wado” de Pedro, en la presidencia de Fernández.