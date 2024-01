"Viva la competencia". Con esa frase, el presidente Javier Milei celebró ayer la decisión de la provincia de La Rioja de enviar a la Legislatura un proyecto para lanzar su propia cuasimoneda. Sin embargo, avisó que el Gobierno nacional no va a salir a rescatar a las monedas locales en caso de que entren en crisis.

"Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan!!!", escribió el mandatario a través de su cuenta de X desde Davos, donde va a participar del Foro Económico Mundial.

Cecilia Moreau denunció que recibió nuevas amenazas de muerte en sus redes sociales

Tras conocerse el envío del proyecto para crear los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), llamados "El Chacho" en honor al caudillo Ángel "Chacho" Peñaloza en La Rioja, el presidente sumó: "Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional".

Milei atraviesa una relación tensa con el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, que se convirtió en uno de los mandatarios que más lo ha detractado. En ese marco, el presidente desafió: "Al mismo tiempo, la cotización que las mismas tengan respecto a la paridad dará una evaluación de mercado de la calidad del Gobierno que la emite!!!".

Y redobló la apuesta: "No dejar de lado que la Nación ha tenido que enfrentar la corrección de un déficit de 15% del PIB, mientras que todas las provincias juntas suman 1% del PIB. Con semejante ventaja, salvo que sean MUY MALOS, tendrían que cotizar sobre la par lejos".

Javier Milei celebró la idea de Quintela desde Davos.

"Ya mandé a la Legislatura el proyecto que trata de un bono de cancelación de deuda. El objetivo es cubrir una parte del salario. La provincia nunca le pidió a Nación el respaldo del bono. Los diputados y senadores que pertenecen a La Rioja rechazan el DNU y la ley ómnibus", dijo este miércoles por la mañana el gobernador Quintela durante una entrevista en Radio 10.

Bullrich propuso multas para quienes hagan paro y Moyano ironizó con llamar a Maratea

En los últimos días, el enfrentamiento entre Quintela y Milei se profundizó. El mandatario nacional le había reprochado el fin de semana que "contrató a Lali Espósito y no tiene plata para la Policía, no es problema nuestro".

Durante una entrevista con C5N, Ricardo Quintela se hizo eco del comentario y lanzó: "Es falso, está equivocado y desinformado. Es importante que se informe primero", indicó al decir que la contratación de la cantante se había dado en 2023 para la fiesta de La Chaya, y no este año.

Marra criticó a Quintela por la cuasimoneda

Quien reapareció en las últimas horas fue el legislador porteño Ramiro Marra. El economista y analista financiero se sumó a las críticas contra el gobernador de La Rioja luego de que enviara un proyecto para emitir una "cuasimoneda" para pagarle a los trabajadores provinciales. En ese marco, el excandidato a jefe de Gobierno cruzó al dirigente peronista y lo acusó de querer "desestabilizar" a un Gobierno que recién comienza.

Según Marra, Quintela busca aplicar "una forma de desestabilizar" la postura económica de la administración de Milei''. "Lo que tiene que haber es un ajuste y un recorte en gastos totalmente innecesarios'', afirmó.

Ricardo Quintela.

En esa línea, comparó la iniciativa con los patacones "que se vieron" durante la crisis de 2001 y que no tuvieron el resultado esperado. "Es algo típico de gobernadores populistas que quieren seguir empapelando a los ciudadanos con papelitos de colores que no tienen sentido", agregó.

"Al fin y al cabo lo que quieren es emisión monetaria", opinó Marra. "¿Qué están haciendo? Emitiendo deuda y dándosela a los trabajadores para que comercialicen con deuda”, sostuvo sobre el bono especial que abonaría el 30% de los salarios y sería usado en transacciones comunes.

ASV/ff