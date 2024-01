Bullrich propuso multas y la línea 134 para denunciar a quienes hagan paro y Moyano ironizó con llamar a Maratea

Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmara la habilitación de la línea 134 para denunciar "amenazas o extorsión" por el paro general de la CGT y multara con intimaciones millonarias a distintas organizaciones gremiales, Pablo Moyano ratificó la medida de fuerza del 24 de enero e ironizó: “Si nos llega una nueva multa, tendré que llamar a Maratea”.

"Ante el conocimiento de la existencia de extorsiones, amenazas y aprietes a trabajadores y trabajadoras para que el 24 de enero se sumen al paro contra su voluntad, por el peligro de perder su puesto o el plan que cobran, el Ministerio de Seguridad de la Nación encabezado por Patricia Bullrich habilitó el 134 para recibir denuncias", informó la cartera. También alentó a "que se animen a llamar" para defender "su derecho a trabajar y vivir en libertad" y aseguró que "las denuncias pueden ser anónimas".

Además, a través de dos cartas documento, el Ministerio demandó $40.419.227,56 y $56.760.282 a distintos gremios por los operativos policiales desplegados durante las protestas realizadas los días 22 y 27 de diciembre.

“Sanciones severas a aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos. Esto alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, había adelantado Bullrich en la presentación de su protocolo antipiquetes, y la medida fue repudiada por la CGT, que la denunció frente a la Organización Internacional del Trabajo.

Este martes, Pablo Moyano recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri, el extitular de Trabajo, Jorge Triaca, aplicó una multa sobre el sindicato de Camioneros de casi $1.000 millones mientras peleaba paritarias, sanción que finalmente fue rechazada por la Justicia.

“Si nos llega una nueva multa, tendré que llamar a Maratea”, lanzó el cotitular de la CGT en una entrevista con C5N, en referencia al influencer que logró la fama recaudando fondos para causas solidarias e impulsó una colecta para el club Independiente tras la salida de los Moyano y la llegada de Fabián Doman y Néstor Grindetti, que alcanzó los $86.725.965.

Respecto a las cartas documento enviadas por Bullrich con multas millonarias, Moyano bromeó: “Las tengo acá, nunca tuve tiempo para prenderlas fuego o tirarlas, quedaron ahí”. También comentó: “Es una ridiculez más de esta señora. Si leés la carta documento, no tiene ningún tipo de sentido. Fue rechazada por todas las organizaciones gremiales y sociales. Aparte lo firma un tal Siracusa, ¿quién carajo es Martín Siracusa?”, consultó, sobre el secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación, magíster en Finanzas.

Asimismo, Moyano se inclinó por la ironía cuando le consultaron por la masividad que imagina para la movilización en contra de la reforma laboral por DNU que lanzó el Gobierno de Javier Milei, que se realizará el miércoles 24: “Se va a arrancar con un piso de 100.000 personas porque son 100.000 milicos los que nos va a mandar Bullrich”, opinó y añadió: “Después del mediodía, peor, cuando se pone en la pantalla a mirar. Se cree que es el presidente de Ucrania controlando la guerra, es un show mediático lo de esta mujer”.

Moyano ahondó en el concepto del “show mediático” de Bullrich y adelantó que cree que la ministra “va a intentar parar los micros, subiendo al estilo de la dictadura, pidiéndole documentos a cada trabajador”. “Si en plena democracia tengo que pedir permiso para protestar, creo que no tiene sentido”, dijo.

“Nosotros movilizamos pacíficamente, ella ponía bombas en los jardines de infantes, según el presidente”, chicaneó el hijo de Hugo Moyano. “Va a ser una marcha grande, por la vereda no vamos a poder estar. Espero que tenga raciocinio esta señora y no venga a provocar a los laburantes”, apuntó Moyano y aclaró que de todas formas ya solicitaron el permiso pertinente.

Moyano advirtió en la misma entrevista que, debido "al aumento de combustibles, alimentos y tarifas", hacia marzo se incrementará "la conflictividad social", pidió a los diputados que "tengan la valentía de rechazar" el proyecto de ley ómnibus y el DNU del Gobierno y dijo que la central obrera es "el último muro de contención que tienen los trabajadores".

A la vez, criticó al Gobierno del presidente Javier Milei por "no tener diálogo ni con los gobernadores, con la CGT ni ningún sector" y reiteró que la marcha del 24 de enero al Congreso organizada por la central sindical "va a ser muy importante". "Todos decimos que en marzo, cuando empiece el colegio, las prepagas, una mochila a $90 mil, se va a ir complicando la conflictividad social", indicó Moyano.

"Por eso no entendemos cómo este Gobierno no tiene diálogo ni con los gobernadores, con la CGT, ni con ningún sector, que son los más complicados con estas medidas. Es un Gobierno, no sé cómo llamarlo, cerrado en sí mismo", señaló. Sobre el proyecto de ley "Ómnibus" y el DNU, dijo que "ha atacado no sólo a trabajadores sino a muchos sectores de la sociedad". Y se mostró "sorprendido" por "cómo va creciendo la bronca" contra la iniciativa del Ejecutivo y pidió a diputados y senadores que lo rechacen en el Congreso.

"Esperamos que aquellos que tengan la posibilidad de rechazar la ley ómnibus y el DNU, que son diputados y senadores, tengan la valentía de no dejarse apretar por el Gobierno, que constantemente dice que son coimeros; que tengan la valentía de rechazarlos", resaltó.

"Si se aprueba esta ley y nos sacan indemnizaciones, nos cierran pymes y nos privatizan las empresas y no hacemos nada, (dicen) 'ahí está la burocracia sindical, ¿qué hace Moyano y la CGT?'. Si salimos a la calle, 'son muy rápidos y violentos'. ¿Nos quedamos callados 'la burocracia sindical'? ¿O salimos a la calle?", planteó. En esa línea, graficó a la central obrera como "el último muro de contención que tienen los trabajadores".

"Voy a defender a los compañeros de Télam, a los compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) que están bancando los convenios colectivos de trabajo. Si no hacemos nada somos la burocracia sindical", remarcó. Y mencionó también el caso de Aerolíneas Argentinas y "aquellas empresas que hoy son botín de guerra para amigos empresarios". “Quieren pintar que es un país que está viviendo una catástrofe. El mayor déficit del gobierno anterior fue no poder controlar la inflación, pero el aparato productivo y económico funcionaban”, analizó el secretario general adjunto de Camioneros.

De sus críticas a la dirigencia del Partido Justicialista, Moyano recalcó: "Sergio (Massa) estuvo reunido cinco horas con la CGT. También se comprometió a ser parte de la reorganización del peronismo. Con Alberto (Fernández) también estuve charlando. Lo importante ahora es el 24, después discutiremos, nos encerraremos en una oficina, nos diremos todo y saldremos rápidamente a ser nuevamente una alternativa de Gobierno dentro de cuatro años", explicó.

