Con un sugestiva toma en la zona donde Cristina Kirchner tiene su tobillera, se inicia el video que su hijo Máximo Kirchner publicó este sábado en sus redes.

En la escena, la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en su casa de San José 1111, aparece caminando en una cinta de ejercicios.

.“¿Qué andamos haciendo?”, le pregunta Máximo y su madre contesta con un tono que delata la obviedad: “¿Qué no ves? Caminando”.

“¿Como los que van a Luján?”, le pregunta Máximo, en el día de la clásica peregrinación. Cristina responde: “Exactamente, como los que van a Luján, con la misma fe. Sí, claro, como los que van a Luján. Sin dudas, exactamente eso”.

El video dura unos pocos segundos y muestra apenas el rostro de CFK. Cierra con una frase de Máximo: “Amén, compañera. Siempre para adelante”, dice Máximo, mientras su madre sigue con la rutina física.

El video llega luego de una semana donde el hecho destacado en la rutina política de CFK fue el encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El encuentro ofreció hacia el interior de Fuerza Patria un panorama de unidad que el peronismo necesitaba para tratar de ratificar, ahora a nivel nacional, la victoria contundente que consiguió en la legislativa bonaerense de septiembre.

En esa linea, el mismo míercoles de la reunión con Kicillof, la expresidenta publicó uno de sus clásicos posteos contra MIlei. "¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás", arremetió contra el Presidente en su cuenta de X.

A tono con sus ya tradicionales publicaciones que arrancan con "Che, Milei", la referente de Fuerza Patria se dirigió al presidente en segunda persona, y se burló con juegos de palabras.

"LRA: La Recesión Avanza... ¡y los dólares se te siguen yendo!", lanzó.

