Ravier dijo que "bajando la inflación se resuelve el tema de las moras" y descartó un "plan platita"

El Gobierno descartó un “plan platita” para aliviar el endeudamiento de las familias y aseguró que la solución a la mora con bancos y aplicaciones llegará de la mano de una menor inflación. Durante su habitual conferencia en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier también respaldó a Federico Sturzenegger ante los rumores sobre su salida del Gabinete y anunció nuevas medidas para el sistema judicial y una millonaria obra de infraestructura energética en el AMBA.

En su habitual ronda con los periodistas acreditados en Casa Rosada, Adrián Ravier, se refirió al problema de la mora con bancos y aplicaciones por partes de las familias, y dijo que "la solución está en camino". Y agregó: "La baja de la inflación es la herramienta que permite reducir la mora. Este es el camino".

Además, descartó que el Gobierno esté pensando la posibilidad de implementar un "plan platita" para ponerle plata en el bolsillo a la gente como solución a la problemática de las deudas. "Bajando la inflación se resuelve el tema de las moras", le contestó al periodista Alejandro Gomel, que insistió en una explicación más clara sobre el tema.

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Por otra parte, el vocero presidencial anunció que el Gobierno respalda a Federico Sturzenegger en medio de rumores sobre su salida del Gabinete tras el revés en el Congreso al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: "El ministro Sturzenegger es uno de los más importantes del Gobierno, es una figura clave". Y agregó: "La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se ha aprobado tiene tres capítulos claves que fortalecen la defensa de la propiedad privada, es suficiente para sostener que es un ministro clave y que tiene el respaldo del Presidente y de todo el Gabinete".

En cuanto a las novedades del ámbito judicial, el Ministerio de Justicia eliminó y simplificó un conjunto de normativas del Registro de la Propiedad Inmueble, entre ellas:

Se redujeron a la mitad las tasas registrales generales.

Se eliminó la “Planilla de Unidades”.

Se eliminaron las contribuciones al Informe de Índice de Titularidad.

Se estableció el cobro unificado por inmueble.

Se dispuso la exención de tasas por actos complementarios.

Además, en el ámbito judicial también, Ravier anunció que el Ministerio de Justicia ya envió 203 pliegos de jueces fiscales y defensores oficiales al Congreso de la Nación. "Para este Gobierno fortalecer a la Justicia es prioridad, avanzamos en la suma de vacantes convencidos de que una Justicia eficaz es indispensable para garantizar que el que las hace las paga", expresó el funcionario en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

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Al inicio de la conferencia, el vocero comunicó que el Gobierno se solidariza con el pueblo de Colombia tras el terremoto ocurrido ayer y que el canciller Pablo Quirno se encuentra en contacto directo con las autoridades colombianas, a quienes se les transmitió la "absoluta disposición de la República Argentina para brindar la ayuda humanitaria que resulte necesaria".

Luego continuó “haciendo foco en las heridas más profundas que dejó el modelo kirchnerista, que es la destrucción del sistema energético”. En ese sentido, anunció que “el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética en el AMBA para ampliar las redes de transporte eléctrico y abastecimiento de energía”.

En este marco, la Secretaría de Energía llamó a licitación para adjudicar AMBA 1, la primera de un total de 16 obras contempladas dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. La adjudicación se concretará durante el primer trimestre de 2027 y la inversión será de un total de 800 millones de dólares. "Su principal propósito será reforzar el sistema eléctrico del AMBA, que concentra el 40% de la demanda nacional", expresó. "El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra", aclaró Adrián Ravier.

RM/ff