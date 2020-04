Guerra "verde" entre un ex funcionario PRO y un abogado ambientalista por la pandemia

por Ezequiel Spillman

Un duelo de ecologistas. O una “guerra verde”. Una columna de opinión de Juan Carlos “Cali” Villalonga, ex director de Greenpeace y ex diputado de Juntos por el Cambio, generó un hilo furioso de Twitter del abogado ecologista, y ex candidato “verde”, Enrique "Quique" Viale.

La columna, publicada en el diario La Nación, se titula “Coronavirus: ¿Es el momento para un "Green New Deal"?” y en la misma el ex legislador del PRO planteó que “es más necesario que nunca generar programas de reactivación verde, un Green New Deal es más necesario que nunca”. Y ahondó: “El sector público tendrá un rol clave y estratégico al definir los criterios de asignación de recursos y orientación de las inversiones. El Green New Deal debe ser un programa de recuperación en base a un "desarrollismo" verde que cambie el rumbo de la economía global”.

Villalonga fue integrante de Greenpeace durante 16 años y decidió saltar a la arena política en 2011 fundando la agrupación Los Verdes. Luego fue tentado por el PRO para hacerse cargo de la Agencia de Protección Ambiental y en 2015 llegó a la Cámara Baja.

En este marco, Viale, por Twitter, atacó la columna. “Un ex ecologista y ex diputado del gobierno que vació y endeudó al Estado y a la sociedad hoy publica un artículo en el diario de Mitre destacando el papel del Estado para después de la pandemia”, disparó. “Pero además este ex diputado, que votó todas las leyes de saqueo, busca confundir y hacer creer que el "Green New Deal" es capitalismo verde... No, no, mil veces no”, agregó.

“El gran Pacto Ecosocial y Económico que necesitamos no es mas desarrollismo ni mas capitalismo verde. Es cambio y transformación socio-ecológica, es Justicia Ambiental y Justicia Social juntas”, concluyó el abogado ecologista.

La socióloga, Maristella Svampa, salió rápidamente a apoyar al abogado ambientalista y twitteó: “No hay que dejarse engañar por los oportunistas de siempre”.

Por su lado, consultado por PERFIL, Villalonga optó por no responder. En su entorno vincularon al abogado al Frente de Todos – en rigor venía trabajando con Pino Solanas y formó parte del acuerdo que llevó a Matías Lammens como candidato a jefe de Gobierno porteño -

“Nos parece un mensaje destinado a su tribu. El Green New Deal significa un acuerdo maduro y amplio. Ni siquiera Villalonga sostiene que deba desarrollarse desde el Estado, hoy el debate gira más en un "keynesianismo de mercado" que en un estado totalizante, no está pensando en el populismo pobrista”, respondieron.

