El Gobierno hará más operativos sanitarios en villas por el coronavirus

Frente al aumento en las últimas semanas de los casos de coronavirus en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno reforzará la detección de casos sospechosos y se recorrerá “casa por casa” buscando posibles focos de contagio.

Según detalló Télam, el operativo apunta a aislar a quienes presenten síntomas compatibles con el Covid-19, y será un trabajo en conjunto de los ministerios de Desarrollo Social y Salud en el AMBA, donde viven 15 millones de personas. Entre los primeros partidos se recorrerán Moreno, Merlo, Almirante Brown, San Martín, La Matanza y Lanús.

En duplas, trabajadores y voluntarios de los dos ministerios recorrerán las casas de los barrios para la detección temprana de eventuales infectados por el virus. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en el país existen 4.228 barrios populares. De ese número, 1.340 están localizados en el AMBA y 56 en la Capital Federal.

Suman postas de prevención en villas para tomar la fiebre aleatoriamente

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, explicó que “es mayor la capacidad de contagio de quienes presentan síntomas, como fiebre y dificultades para respirar", de allí la importancia de la detección a tiempo. Sostuvo, además, que otro de los objetivos de las recorridas será “establecer el ‘perfil productivo’ de los municipios” para capacitar y crear trabajo en 5 rubros posibles: construcción, textil, producción de alimentos, reciclado y economía del cuidado.

En tanto, en las villas de la Capital Federal, la situación es preocupante: se confirmaron 113 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, los diagnósticos de covid-19 ascendieron a 1.201 en esos barrios, de los cuales 141 ya se recuperaron, según datos del gobierno porteño.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad decidieron instalar postas de prevención sanitarias en las villas porteñas a fin de detectar potenciales casos de Covid-19 entre los habitantes del lugar.

Desde esta semana se instalaron progresivamente postas de prevención en el Barrio 31 de Retiro, la ex villa 31 y 31 Bis; en el Barrio Padre Ricciardelli, la ex villa 1.11.14 del Bajo Flores, y en la Villa 21-24, de Barracas. También funcionan en el Barrio 15, la ex villa Ciudad Oculta de Lugano, y en el Barrio 20, de Soldati, de lunes a viernes entre las 8 y las 15.30.

Este domingo 17 de mayo se conoció además la noticia de la muerte de Ramona Medina, referente del barrio 31 y comunicadora de La Garganta Poderosa, quien se contagió de coronavirus al igual que toda su familia, y reclamaba por la situación crítica en el barrio por la falta de agua en medio de la pandemia.

La carta pública de La Poderosa al gobierno porteño: "Nos mataron a Ramona"

Desde la revista denunciaron a las autoridades del gobierno de la Ciudad por el fallecimiento de su compañera, de 42 años, y hace semanas reclaman por la gravedad de la situación en las villas, donde el hacinamiento y las condiciones sanitarias son críticas y potencian la propagación del coronavirus.

En esa línea, este lunes 18 de mayo a las 12 horas, desde el Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica (ex villa 31) brindarán una conferencia de prensa en la Parroquia Cristo Obrero, para referirse a este contexto.

“Ante el abandono del Gobierno de la Ciudad pedimos la intervención del Estado nacional para frenar la Curva Exponencial que se está produciendo en el barrio Padre Mugica, desde hace 26 días. Reclamaremos que se declare inmediatamente la Emergencia Sanitaria, Habitacional y Alimenticia en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31). Basta de muertes en los barrios populares”, difundieron mediante un comunicado.

A.G./MC