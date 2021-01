Costa Salguero: finaliza la Audiencia Pública en la Legislatura

Hoy finaliza la Audiencia Pública en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el Proyecto de Ley para rezonificar Costa Salguero. El mismo es impulsado directamente por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y en las últimas semanas recibió un fuerte rechazo de los cientos y cientos de vecinos que se anotaron para dar su opinión sobre la construcción de edificios en esa zona.

El cierre de la audiencia estaba previsto para ayer 27 de enero pero se realizó un segundo llamado para quienes no pudieron exponer por cuestiones técnicas (todos los que participaron lo hicieron por videollamada) u otras circunstancias. En total, son 85 las personas anotadas para hoy y que completarán el listado. En principio se anotaron más de siete mil personas, lo que fue un récord histórico. Y si bien muchos no se presentaron, según un relevamiento hecho por el Colectivo de Arquitectas en defensa de las tierras públicas, casi el 98% de los oradores se manifestaron en contra del proyecto.

EXPOSITORES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA POR COSTA SALGUERO

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reafirma todos los días su deseo de deteriorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas por medio del remate permanente de terrenos públicos en defensa del negocio de los socios de Horacio Rodríguez Larreta”, indicó en su exposición Bruno Rodríguez, fundador de Jóvenes por el Clima. A él se sumaron cientos de vecinos con posturas similares con respecto al proyecto que de aprobarse dará la posibilidad de construir proyectos inmobiliarios en un espacio de circulación pública.

La mayor parte de los expositores a favor del proyecto se aglomeraron en el primer día de la audiencia -el 27 de noviembre del 2020- y argumentaron que no se llevarán a cabo torres sino edificios de un máximo de 29 metros. “Las viviendas y comercios le darán seguridad a los que utilicen el parque”, argumentó Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del actual gobierno de la Ciudad.

Uno de los últimos en exponer fue el diputado nacional por el Frente de Todos, Itai Hagman. “Nuestra ciudad está entre las que menos espacios verdes tiene en América Latina, con apenas cinco metros cuadrados por habitante, cuando se suelen recomendar entre 10 y 15”, explicó sobre la situación actual en la Ciudad de Buenos. “Este proyecto es aún más ambicioso que Puerto Madero ya que el espacio verde que quede en Costanera Norte será en su mayoría para los propietarios de las torres y el resto de los porteños no podrán ni siquiera ver el río”, añadió en su presentación.

Por su parte, el propio Horacio Rodríguez Larreta defendió su postura en una entrevista reciente con el programa radial Y ahora quién podrá ayudarnos. Allí, aseguró que la iniciativa “le dará un nuevo espacio a los vecinos que actualmente no pueden utilizar porque no se encuentra en condiciones”. Por el momento, los vecinos no parecen estar de acuerdo con esa visión y lo hicieron notar en la audiencia pública.