Costa Salguero: "abrazo a la legislatura" para frenar el proyecto de urbanización

Más de 20 organizaciones ambientalistas, sociales y políticas se reunieron este jueves 3 de diciembre en las inmediaciones de la legislatura porteña para realizar un "abrazo a la legislatura". En ese acto simbólico, cientos de personas pidieron que se ponga un freno al proyecto de ley que busca urbanizar Costa Salguero. El mismo es impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y permite la construcción de edificios de hasta 29 metros en esa zona.

Los militantes aseguran que de llevarse a cabo, los ciudadanos perderán esa salida al Río de la Plata y proponen reemplazar el proyecto por uno que promueva la creación de un parque verde libre, público y gratuito.

"La convocatoria se enmarca en la lucha de la ciudadanía porteña contra la privatización de los terrenos que pertenecen a Costa Salguero y que actúa en contra del derecho constitucional a un ambiente sano", explicó Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima, a PERFIL.

Tanto esa organización como el resto de las participantes se agruparon bajo el lema "jóvenes por el río" e indicaron que Larreta "busca crear torres de lujos en vez de espacios verdes que favorezcan el esparcimiento de los ciudadanos y la adaptación al cambio climático".

Costa Salguero: ANAC se opone al proyecto inmobiliario de Rodríguez Larreta

"No a la venta de nuestro río", "Parques sí, torres no" y "No a la venta de Costa Salguero" fueron algunas de las consignas que se pudieron leer en los carteles que se ubicaron alrededor de la legislatura porteña.

Actualmente, en ese lugar se está llevando a cabo una audiencia pública y virtual en la cual los habitantes de la ciudad pueden expresar sus opiniones sobre el proyecto de ley. Siete mil personas -un récord histórico- se anotaron para hacerlo y se estima que las ponencias se extenderán hasta finales de enero del 2021.

"El hecho de que la participación ciudadana haya aumentado representa un punto de inflexión", comentó Bruno Rodríguez. Y agregó para finalizar: "estamos descubriendo que muchos porteños se ven interpelados por los temas ambientales y quizás muchos coinciden con Larreta en otras cosas pero en esta cuestión se observa que no hay licencia social".

