Crece el pesimismo en el Gobierno por el avance de la reimpresión de boletas

Pese a tener una gama de argumentos y señalar a viva voz que la reimpresión de boletas es factible, y tener números que respaldan esa posición, en el Gobierno comienzan a olfatear que la Justicia Electoral denegará la posición. Y la figura de José Luis Espert, el renunciado candidato libertario, aparecerá en cada papeleta de los biombos bonaerenses este 26 de octubre.

Ese es el clima que se respira en los pasillos de la Casa Rosada y es una sensación que comenzó a crecer en los pasillos de la Casa Rosada, según pudo reconstruir PERFIL. También, saben que la Justicia fallará de manera veloz y que una decisión contraria al reclamo libertario se apelará. Pero las chances de éxito son mínimas.

¿Por qué se impuso ese clima de pesimismo? Porque el oficialismo no tiene operadores ágiles en el terreno judicial. A eso se suma que en medio de un contexto complejo para la administración Milei, golpeada por una sucesión de escándalos de impacto total, uno de los poderes fundamentales de la Nación no pretende inmiscuirse en un proceso que puede ser muy complejo en la cuenta regresiva del comicio.

El Juez Federal N°1 Alejo Ramos Padilla, el magistrado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, advirtió sobre varias dificultades tras la audiencia de la Junta Electoral Nacional que se celebró con apoderados de todos los partidos e el mediodía del miércoles. “Quedó claro que es una situación muy compleja. Hay que evaluar si es posible modificar el calendario. Nuestra preocupación es que el 26 de octubre la ciudadanía pueda expresar su voto. Y que el instrumento de votación esté en las mesas para que los 14 millones de personas empadronadas puedan emitir su voto”, expresó.

Paralelamente, el oficialismo comenzó a sumar argumentos a favor de la reimpresión mientras un fallo de la justicia dejó firme a Karen Reichardt como la primera candidata en la lista bonaerense y no a Diego Santilli como pidieron en LLA. Un colaborador libertario le confesó a este medio que para el votante que no es del núcleo duro será un golpe ver la cara del cuestionado Espert, a quien le dedican todavía una gama de críticas de todo tipo y color.

Lisandro Catalán, ministro del Interior, y presente en la audiencia, dijo que fue un evento respetuoso y positivo, “donde se habló fundamentalmente de las cuestiones técnicas y de la viabilidad fáctica de poder llevar adelante el proceso de impresión de boletas”.

“La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la justicia y vamos a acatar la orden. Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible”, expresó.

Si la Justicia deniega la solicitud, dijo que ese fondo se lo devolverá a la secretaría de Hacienda, “como corresponde”. Sobre la posibilidad de apelar de la medida, indicó que depende de la estrategia del apodera de LLA.