Crisis en la UCR: un sector afirma que la división favorece a Rodríguez Larreta

Facundo Manes apareció como una de las figuras de “la renovación radical” en junio de este año cuando aceptó ser cabeza de lista en la Provincia de Buenos Aires. Tras la ruptura del bloque radical en la Cámara de Diputados, el neurocirujano se distancia del sector de Martín Lousteau, que lo mostraba también como una “cara nueva” de la política. En su entorno aseguran que “la división del radicalismo beneficia solo al proyecto político” del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

El neurocirujano resolvió apoyar a Mario Negri en la conducción del bloque hace 10 días. Emiliano Yacobitti y el cordobés habían acordado que quien juntara más voluntades se quedaría con la conducción del bloque, relataron fuentes parlamentarias a PERFIL. En eso, la pulseada fue para Negri que sumó la adhesión de 27 de los 44 boinablanca, entre ellos, Manes.

“Yacobitti buscó sin éxito que Manes enfrente a Negri, pero le dijo que lo iba a apoyar (a Negri). Por eso no le quedó otra que autolanzarse”, explicaron en el entorno del cordobés a este medio. “Se quedó sin sparring”, ejemplificaron.

Por su parte, Yacobitti contestó a este sector: "Tienen una forma de conducir donde el que saca un voto más coordina todo, a la sociedad le decimos que ganamos porque cambiamos y presentamos a los mismos candidatos de siempre", señaló a PERFIL.

En el entorno del neurocirujano indicaron que públicamente se mantendrá “al margen de estos debates”. “Es nuevo, no va a meterse en una actividad que no tiene oficio”, se excusaron los voceros de Manes cuando PERFIL quiso entrevistarlo. Sin embargo, confirmaron que “está alineado con la postura lógica de la unidad”, que, según ellos, sería respaldar a Negri.

“Un grupito de diputados se fue porque no podían conducir el bloque. Facundo nunca tuvo duda que tenía que estar en el bloque radical, que los incluía a ellos también”, plantearon desde este sector. Además, sostuvieron que “la división del radicalismo sólo favorece al proyecto político de Rodríguez Larreta”.

Para Yacobitti "los que perjudican al radicalismo son los que no les dan lugares a las voces nuevas". El referente de Evolución en la Cámara baja dijo a este medio que "el radicalismo se va a hacer escuchar generando candidatos no siendo siempre los mismos".

"Los únicos que favorecieron al PRO en estos cuatro años fueron los que no querían competir", disparó con la mira puesta en Negri y en Gerardo Morales, y se defendió: "Nosotros queremos revertir eso".

Esta no es la primera vez que Facundo Manes deja trascender su malestar con el sector de Martín Lousteau por su vínculo con Rodríguez Larreta. En la campaña de las PASO un grupo de intendentes de la UCR le hizo saber su malestar por no acompañarlo en la campaña. Sostenían que por su acuerdo en la Ciudad con el PRO, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner “lo dejaba solo”. Del reclamo se hizo eco el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

“Si se ha comprometido con Manes a caminar la provincia, debería estar haciéndolo. Podría caminar un poco más la provincia, aunque sea por su candidata que está segunda en la lista”, dijo a PERFIL semanas antes de la elección.

El único que salió a defender la ruptura del bloque radical por ahora fue el diputado electo por Córdoba Rodrigo de Loreno, que va a presidir el bloque UCR-Evolución. "No puede ser que los que pierdan conduzcan y los que ganen acompañen", sostuvo.

Lo hizo en referencia a la derrota en las PASO que Mario Negri sufrió en Córdoba contra Luis Juez por la lista de senadores y a la victoria que él obtuvo en la misma provincia en la primaria por un lugar en la Cámara baja.

En una línea similar se expresó el comunicado en el que Emiliano Yacobitti anunció la fractura del bloque: “En el radicalismo renovador estamos convencidos de que esta elección fue un llamado de atención para toda la clase dirigente por las dificultades que atraviesa nuestro país, pero al mismo tiempo un apoyo contundente a las nuevas incorporaciones que impulsamos a través de las PASO”.

