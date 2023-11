Cristian Ritondo: “Milei representa hoy al cambio en el balotaje; ser neutral no es una opción”

—¿Por qué cree que hay que votar a Milei?

—Porque hoy, luego de las generales, representa el cambio que quedó en carrera en el balotaje. Estamos ante un momento bisagra de la historia y elijo estar del lado del cambio. Argentina necesita dejar atrás este modelo populista que tanta pobreza y desesperanza nos trajo. Por eso la neutralidad no es una opción. En noviembre se define cambio o continuidad, y no tengo dudas de que estamos ante la oportunidad de ponerle fin al kirchnerismo que tanto daño nos hizo. Realmente el kirchnerismo no se aguanta más. No nos quedan muchas más oportunidades para cambiar.

—¿No cree que hay una contradicción entre las críticas que tuvo JxC con Milei y ahora darle apoyo?

—Son dos momentos distintos. Nosotros tenemos diferencias y las discutimos durante la campaña. Por supuesto que nuestro deseo era ganar con Patricia y poder llevar adelante el programa de gobierno que trabajamos durante todos estos años. Pero la realidad es que no alcanzó y la gente le dio más apoyo a Milei. Hoy él representa la propuesta de cambio frente a la continuidad del kirchnerismo. Más allá de las diferencias, tenemos muchos puntos de coincidencias que pesan mucho a la hora de haber decidido darle nuestro apoyo. Lo dejamos claro desde el día uno. Nosotros trabajaremos para apoyar aquellas acciones que consideramos positivas para el país y pondremos límites en aquellas en las cuales estamos en desacuerdo. Siempre vamos a defender la libertad, la Constitución nacional, la división de poderes, la libertad de expresión y estaremos en contra de cualquier tipo de populismo, como lo hicimos hasta ahora.

—¿El respaldo a Milei no debería haberse discutido en la mesa de JxC?

—Lo discutimos dentro de la mesa del PRO. Somos un partido que forma parte de una coalición más amplia. Creo que este tipo de decisiones cada partido debe tomarla, como lo hicimos nosotros, lo hizo luego la UCR y la Coalición Cívica. En nuestro caso decidimos dar libertad de acción para que cada dirigente se exprese. Un grupo importante del PRO de dirigentes como Patricia, Mauricio, Laspina, Lombardi, Grindetti, y alrededor de cuarenta diputados decidimos hacer público nuestro apoyo.

—¿Siente que Macri se apuró en el apoyo?

—No, para nada. Creo que fue correcto cómo actuaron tanto Mauricio como Patricia. Es un tramo final muy corto antes de la segunda vuelta y me parece que es importante poder expresar rápidamente lo que sentimos frente a este escenario.

—¿Qué representa Massa?

—La continuidad de este modelo, sin dudas. Porque por más que intente esconder a La Cámpora en su campaña, por más que no los suba al escenario, que intente despegarse de su propio gobierno, él es parte y protagonista central de este gobierno. La lista de Massa estuvo repleta de kirchneristas. No solo forma parte de este gobierno populista, sino que es uno de sus líderes junto a Cristina, Alberto y Máximo Kirchner.

—¿Si gana Milei habrá un cogobierno con el PRO?

—No. En ningún momento se planteó algo así. No se trata de un acuerdo ni una alianza ni nada por el estilo. Se trata de poder dejar atrás al kirchnerismo al ver que el 65% de los argentinos votó por las alternativas de cambio que estaban en el cuarto oscuro. Apoyaremos en el Congreso aquellas iniciativas que creemos son positivas para dejar atrás este modelo de pobreza e inflación. Y seremos un límite claro a cualquier intento de atropello a la República.

— ¿La UCR cerró un acuerdo con Massa por cargos?

—Es un tema de ellos, que deberían decirlo con total honestidad si llega a ser cierto. Hasta ahora la UCR se manifestó neutral. Sin embargo, hay muchos dirigentes que comparten nuestra visión sobre la necesidad del cambio.