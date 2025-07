En un video publicado en Instagram, el diputado Máximo Kirchner compartió un momento íntimo junto a su madre, Cristina Kirchner, quien se encuentra con prisión domiciliaria luego de la condena en la causa conocida como Vialidad.

Durante el video, el titular del Partido Justicialista de Buenos Aires comenta con humor a su madre: “Se están peleando ahí Villarruel y coso”, en relación a la disputa entre la Vicepresidenta y Javier Milei. Mientras, la exmandataria nacional se prepara un plato de huevos revueltos con palta. “¿Con palta, proteína, son buenas para la pelea?”, expresa Kirchner, a lo que CFK responde: “No sé si son buenas para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra”.

La voz de la ex mandataria suena afectada por una congestión, tal como se notó también en el mensaje grabado para el acto del 9 de Julio en Parque Lezama, donde explicó haber atravesado una fuerte gripe.

Mientras tanto, el peronismo se encuentra en plena cuenta regresiva: en los próximos días deberá definir las listas que competirán en las elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires, en el marco del nuevo frente Fuerza Patria.

Fue una semana donde la expresidenta continuó siendo noticia en materia judicial y también política. Este viernes se supo que el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos los que figura. El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.

El miércoles 9 de julio durante las celebraciones por el Día de la Independencia, reapareció con un mensaje grabado en el que cuestionó la situación económica actual, afirmó que la Argentina atraviesa “un problema estructural” y comparó la dependencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la de 1956, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón.

“Desde el año ’56, después de que lo derrocaron a Perón y trajeron al FMI, nunca tuvimos este grado de dependencia, y como argentina no recuerdo otro 9 de Julio como este”, expresó Cristina Kirchner en el inicio de su intervención.

En otro pasaje de su mensaje, advirtió: “Lo que se vive hoy en Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera, es un verdadero problema estructural. Los peores vencimientos de deuda, de capital e intereses, con el FMI y los bonistas los van a tener que afrontar los próximos dos gobiernos”.

La Justicia mantuvo las restricciones a las visitas y el uso de la tobillera para Cristina Kirchner

El cierre de listas y la discusión por los candidatos en el peronismo bonaerense

El peronismo bonaerense cerró este martes el acuerdo de unidad para las elecciones legislativas del 7 de septiembre y anunció que competirá con el nombre de Fuerza Patria, sello que congrega a los principales sectores del PJ provincial.

Dicho pacto fue rubricado por Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, quienes sellaron la conformación del frente electoral junto al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el Frente Renovador, La Cámpora y aliados menores.

La firma se realizó en presencia de los apoderados de cada sector: Agustina Vila y Mariano Cascallares por el MDF, Patricia García Blanco y Facundo Tignanelli por el PJ bonaerense, y Eduardo Cergnul junto a Sebastián Galmarini por el Frente Renovador, entre otros representantes de las fuerzas que integran la alianza.

El nuevo frente, bautizado Fuerza Patria, será la herramienta electoral con la que el peronismo intentará retener su peso legislativo en la provincia más grande del país, en un contexto de creciente polarización política.

Sergio Massa, Máximo KIrchner y Axel Kicillof

Este jueves el espacio hizo público el primer manifiesto electoral rumbo a las legislativas con críticas al gobierno libertario y presentó su nueva alianza como una fuerza política “alternativa” que busca defender a los que se “resisten” al modelo que impone el presidente Javier Milei.

“Frente a la doctrina del ‘sálvese quien pueda’, la historia, el presente y el futuro nos exige sumar fuerzas para frenar a (Javier) Milei y proteger al pueblo de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Fuerza Patria (FP), el frente que las distintas tribus del justicialismo provincial conformaron para competir en las elecciones del 7 de septiembre.

Según indicaron en un comunicado de prensa, FP reúne “distintos partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, pymes, clubes, universidades, gobiernos locales y colectivos muy diversos; con un propósito común: frenar a Milei y defender la democracia, los derechos y la producción”.

En su primera proclama pública, el nuevo espacio peronista denunció que la gestión libertaria “deserta de sus obligaciones” con la Provincia, y consideró que el Presidente agravó “su desenfreno autoritario” en el marco de una “economía paralizada y una vida cada vez más precaria para las mayorías”.

“Las señales del ataque a la democracia son muchas: represión salvaje en las protestas, condena a Cristina, persecución de militantes, acoso sobre quienes critican, demonización de periodistas, ataque permanente desde el Estado a mujeres y disidencias”, enumeró FP sobre los colectivos y dirigentes políticos que sufren el embate libertario.

“No estamos condenados a la pesadilla libertaria, hay una fuerza alternativa que mantiene en alto la bandera que une a los argentinos: Fuerza Patria”, cierra el frente peronista bonaerense.

