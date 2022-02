Cruces también a nivel provincial por las responsabilidades políticas

Pese a los discursos que remarcan el “trabajo en conjunto” para mitigar los incendios, las principales fuerzas políticas de Corrientes siguen discutiendo qué tipo de responsabilidad le cabe al gobierno nacional y al provincial por los siniestros que ya devoraron el 11% del territorio gestionado por Gustavo Valdés.

El Frente de Todos reconoce las particulares condiciones climáticas que desembocaron en los incendios, pero coloca el acento en la falta de un Ministerio de Medio Ambiente y el escaso presupuesto que cuenta el área a cargo de los asuntos ambientales para este año: 31.601,877 pesos, tal como figura en el Presupuesto 2022.

José Aragón, senador provincial por el FdT, le expresó a PERFIL que el gobernador podría haber realizado acciones para prevenir lo sucedido y argumentó: “No es por cargar las tintas, pero si le digo que en la jerarquía gubernamental no existe ni ministerio, secretaría o dirección de Medio Ambiente no se puede creer. En una provincia que además intenta generar mano de obra a través del turismo, con una gran biodiversidad. No tenemos políticas ambientales”.

Y agregó que Corrientes “que es número uno en desarrollo forestal, donde hay cientos de hectáreas con plantaciones de pinos y eucaliptos, que son dos plantaciones altamente inflamables por la composición que tienen, no hay brigadistas forestales. Lo que se ve son brigadistas de otros lados y bomberos voluntarios que no necesariamente son bomberos preparados para combatir incendios forestales”.

Para Sergio Flinta, senador provincial de la UCR, la oposición “habla con el diario del lunes” en un “momento dramático”, con más de 900 mil hectáreas de la superficie provincial incineradas. “Esta es una situación extrema, nunca vista. Si esto se da cada dos o tres años, si es algo cíclico, puede ser. Pero Corrientes tenía que tener un régimen pluviométrico importante, de 200 o 300 milímetros para este mes, y no lo tiene”, declaró. También, consideró que “hay un nuevo paradigma” y solo basta con observar “lo que pasó en el norte de Córdoba, en Nahuel Huapi, lo que está pasando acá. Es una situación que tiene que ver con el cambio climático, es lo que pasa en el mundo. Todos tenemos que tomar nuevas medidas”.

Consultado por la celeridad de la reacción de la Casa Rosada, Flinta no dudó: “Doy un dato: los primeros focos de incendios se dieron en Cambyretá, un núcleo de Parques Nacionales, con jurisdicción nacional. Ahí no estuvo el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación trabajando”.