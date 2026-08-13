Damián Arabia negó haber sido escrachado en una fiesta LGBT+: "Si mirás el video, yo no estoy"

El diputado nacional de La Libertad Avanza Damián Arabia negó haber sido increpado, expulsado o agredido durante su presencia en Pop Hereje, una fiesta LGBT+ de Buenos Aires. La situación se volvió viral después de que distintos posteos en redes sociales aseguraran que el legislador había sido reconocido en el lugar y que los asistentes le habían cantado “La Patria no se vende”.

Sin embargo, Arabia sostuvo que el episodio que comenzó a circular en redes no sucedió. “No hay perspectiva, simplemente no ocurrió nada. Nadie me escrachó, ni me cantó, ni me golpeó, ni me expulsó de ningún lugar”, afirmó en diálogo con Perfil.

El legislador también señaló que uno de los videos difundidos como supuesto registro del escrache no demuestra lo que se afirmó en las publicaciones. “Si mirás el video en el que supuestamente me escracharon, yo no estoy”, sostuvo.

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La versión difundida inicialmente indicaba que Arabia había sido reconocido dentro del boliche y que algunos asistentes habían comenzado a cantar contra el Gobierno. De hecho, publicaciones de distintos medios y cuentas de redes sociales presentaron el episodio como un escrache al diputado.

Pero una persona que estuvo presente durante la fiesta dio una versión diferente. En diálogo con Perfil, aseguró que el cántico “La Patria no se vende” ocurrió cuando terminó la fiesta y sostuvo que no estuvo dirigido contra Arabia. Además, afirmó que al diputado “nunca lo vio nadie” y que tampoco estuvo en el sector VIP.

La polémica también llevó a que desde Pop Hereje difundieran un comunicado en el que explicaron que 1 persona que no había sido invitada había comprado 1 entrada y asistido al evento. La organización aclaró que no utiliza criterios políticos para determinar quién puede ingresar y rechazó convertir el acceso a la fiesta en un “filtro ideológico”.

El descargo de Arabia

Luego de que la versión se viralizara, Arabia cuestionó no solo la información difundida sino también algunos de los mensajes que aparecieron posteriormente en redes sociales.

En un video publicado posteriormente, Arabia salió a responder a las versiones que habían circulado en redes y negó que hubiera sido escrachado durante la fiesta.

En el video, Arabia también cuestionó los comentarios que aparecieron después de la viralización y planteó que, aunque está dispuesto a discutir de política, no considera que las diferencias partidarias deban atravesar todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Según explicó, a partir de esas publicaciones comenzaron a aparecer comentarios que hablaban de insultarlo, agredirlo, golpearlo o escupirlo. Frente a eso, planteó que las diferencias políticas no deberían trasladarse necesariamente a todos los ámbitos de la vida cotidiana.

“Yo discuto política todos los días de mi vida, básicamente. Pero no creo por eso que la política tenga que atravesar todas las facetas de la vida de la persona”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó a quienes, según su mirada, buscan imponer una determinada manera de pensar o de vivir. “Creo que hay una minoría que fantasea con segregar, que fantasea con escrachar, que tiene una actitud autoritaria, fascista, donde te quiere decir lo que tenés que pensar, cómo tenés que vivir y, claramente, dónde podés estar y dónde no”, afirmó.

El diputado cerró su planteo con una defensa de la convivencia entre personas que tienen posiciones políticas diferentes. Para Arabia, la posibilidad de vivir libremente también implica aceptar que otras personas puedan pensar de manera distinta.

La discusión quedó así atravesada por 2 versiones contrapuestas: mientras distintos posteos presentaron el episodio como un escrache contra el diputado libertario, Arabia niega que haya ocurrido y un testimonio recogido entre quienes estuvieron en la fiesta sostiene que el cántico registrado al finalizar el evento no estuvo dirigido contra él.

En desarrollo...

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