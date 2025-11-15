De Vido pasará el fin de semana preso en el penal federal de Ezeiza

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº4 por esa causa. A la espera de un pedido para conseguir la detención domiciliaria, el exfuncionario pasará el fion de semana en el penal de Ezeiza.

El ex funcionario nacional llegó pasada las 8 de la mañana, casi media hora antes del horario que lo habían citado. El tribunal rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había presentado su defensa, por lo que a partir de ahora cumplirá la sentencia por la tragedia ferroviaria de 2012, en la cual fue declarado culpable del delito de administración fraudulenta, en la cárcel de Ezeiza.

De Vido, quien ocupó el cargo de ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, ingresó por uno de los accesos principales del edificio judicial y fue directo al estacionamiento. Su abogado, Maximiliano Rusconi, realizó una presentación ante el Tribunal Oral N°7 para librarlo de estar en la audiencia de este jueves en la Causa Cuadernos, proceso en el que también se lo está juzgando.

Asimismo, su defensor difundió un comunicado de “defensa técnica” y calificó la decisión del Máximo Tribunal como “arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”. Rusconi planteó que la Corte rechazó un recurso de queja en el cual cuestionó “la legitimidad y el monto de la pena” impuesta por Casación a De Vido, “con velocidad sospechosa y oportunismo evidente“.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la condena contra el ex ministro por considerarlo “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y declararon “inadmisibles” los recursos presentados tanto por su abogado como por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De Vido, de 75 años, nunca estuvo detenido por esta causa. Dentro de los argumentos que presentó para conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria, se encuentran sus problemas de salud. Según el pedido de su defensa, se indicó que es paciente insulinodependiente, presenta hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, vasculopatía, dislidipemia, asma y problemas respiratorios, las cuales -de momento- no fueron certificadas por los magistrados.

Rusconi presentará distintos estudios clínicos y documentación que respalde esta solicitud, que quedará a criterio del TOC Nº4. Mientras tanto, el tribunal ordenó su traslado a Ezeiza.

De Vido fue a prisión por primera vez de manera preventiva en 2017 por la causa Río Turbio, luego de perder sus fueros como diputado nacional. Permaneció dos años en el penal de Marcos Paz y siguió detenido en su domicilio. Se le otorgó la libertad en 2020, y desde entonces no había regresado a la cárcel.

En la causa por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas, se lo condenó en 2018. Durante el debate se consideró que el dirigente peronista manejó de forma irregular los fondos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Fue absuelto de estrago culposo, relacionada a las muertes y lesiones, pero lo sentenciaron por administración fraudulenta. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena y la Corte Suprema confirmó la responsabilidad de De Vido en el hecho en 2024, pero ordenó revisar el monto de la pena. Finalmente se fijaron cuatro años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.