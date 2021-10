Debate en Capital: la escena más tensa entre Myriam Bregman y Javier Milei

En un intenso y por momentos caótico debate del pasado miércoles, el cruce entre los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman (FIT) y Javier Milei (Libertad Avanza), dio que hablar, luego de que en un momento determinado los moderadores tuvieran que intervenir, dado que ninguno estaba cumpliendo las reglas del encuentro del que participaron también Leandro Santoro (FdT) y María Eugenia Vidal (JxC)

El cruce entre Bregman y Milei

Todo comenzó cuando los candidatos discutían, en el marco del bloque de “Calidad institucional, seguridad y justicia”, sobre la implementación de las armas Taser, lo cual generó amplias diferencias entre los políticos.

En ese momento, Bregman fue interrumpida varias veces por el referente liberal, por lo que la exdiputada disparó: “Milei está acostumbrado a que las mujeres no hablen”. Ante el comentario, el candidato libertario retrucó: “Eso es una falacia. Si querés decirme algo, decilo porque además puede constituir un delito”, a lo que la referente del FIT respondió que “no me amenaces”.

Acto seguido, los conductores Marcelo Bonelli y Gustavo Alfaro del debate que se transmitió en A dos Voces, por TN, solicitaron a los participantes que respeten las reglas, mientras ambos candidatos continuaban chicaneándose, por lo que los organizadores tuvieron que apagar los micrófonos.

“Este señor empezó haciéndose el educadito, pero en los actos nos dice ‘zurdos de mierda’, ‘zurdos de mierda van a correr’ y apenas empieza el debate empieza con el mismo ataque. ¿Qué es ‘zurdos de mierda van a correr?’ ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? Si este va a ser el mecanismo, así no puedo discutir. Con un varón que me grita yo no discuto”, arremetió furiosa la dirigente de izquierda.

Frente a ello, Milei ironizó y pidió que le pongan “cadenas así están cómodos”. Mientras tanto, a lo largo del intercambio, Santoro apoyó a Bregman: “Tiene razón Myriam, es absolutamente imposible discutir así”, y chicaneó a Milei: “De tan anarquista que sos no conocés las normas”. Por su lado, Vidal se quedó callada y decidió no meterse en el cruce.

Santoro a Vidal: ¿Qué les pasa a ustedes que dejaron que su jefe político los investigue?

“En un debate se tiene que poder decir ideas y no estar agrediendo. Y dejá de decir la palabra ‘falacia’ que nos cansó a todos. Catador de falacias, Milei”, apuntó la candidata por el FIT.

Posteriormente, en otro bloque del debate, Milei volvió a no cumplir las reglas del debate: en vez de elegir a un dirigente, el libertario se dirigió “al pueblo argentino”, al afirmar que él no discute “con la casta”. En consecuencia, los conductores le cuestionaron al candidato que “no cumplió con lo pactado”.

“Es llamativo que alguien que armó su lista con la peor casta que hay en la Argentina, que es la militar, que defiende a la casta monárquica... Yo no voy a permitir que cuando se dirija al Frente de Izquierda hable de casta”, lanzó Bregman nuevamente, y argumentó: “Primero porque cobro como una enfermera, no vivo de los empresarios, y segundo porque nuestra lista está llena de trabajadores”.

A raíz del cuestionamiento, ambos candidatos volvieron a cruzarse. “Sigue Myriam con las falacias. Que esté con una persona no significa que acuerde en todo. Lo de Bussi es un trabajo que yo hice de asesor, en su momento había sido elegido democráticamente”, explicó Milei.

El saludo fallido entre Bregman y Milei

Además del intenso enfrentamiento entre los candidatos del FIT y Libertad Avanza, antes y después del debate, Bregman le negó el saludo a Milei.

Minutos antes del inicio del debate, todos los participantes se saludaron con el puño, pero cuando el referente liberal quiso saludar a Bregman, no tuvo respuesta y ella ni siquiera lo miró. “Yo puedo tener diferencias, pero no dejo de ser educado”, sentenció Milei durante el debate.

Al concluir el debate, los candidatos volvieron a posar ante las cámaras, y nuevamente se volvieron a saludar. Una vez más, la candidata del FIT le esquivó el saludo.

